В Лаппенранте десятки людей потребовали открыть границу с Россией. Рядом украинские флаги

Десятки людей вышли на площадь у здания городской администрации в приграничной Лаппенранте с требованием открыть пограничные пункты на границе с Россией.



На кадрах, которые были опубликованы в группе участников акции 19 ноября, люди скандируют лозунги об открытии границы и держат схему восточной границы Финляндии.



Туда же подошли несколько человек с украинскими флагами. Участников призвали не поддаваться на провокации и соблюдать правила.