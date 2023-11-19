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    В Лаппенранте десятки людей потребовали открыть границу с Россией. Рядом украинские флаги

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    Десятки людей вышли на площадь у здания городской администрации в приграничной Лаппенранте с требованием открыть пограничные пункты на границе с Россией.

    На кадрах, которые были опубликованы в группе участников акции 19 ноября, люди скандируют лозунги об открытии границы и держат схему восточной границы Финляндии.

    Туда же подошли несколько человек с украинскими флагами. Участников призвали не поддаваться на провокации и соблюдать правила.

    читатель «Фонтанки»

    «Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», — заявили организаторы.

    Они добавили, что осуждают практику «использования беженцев как оружия в международной политике», но решение о закрытии границ ограничивает их право на встречи с членами семей.

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    «Необходимо найти более гибкое решение. Например, если человеку угрожает опасность не в России, то служба погранохраны может сразу отказать ему в переходе границы, если у него нет необходимых документов», — предлагают они.

    читатель «Фонтанки»

    Как в центре Хельсинки накануне проходил митинг против закрытия границы с Россией — смотрите здесь.

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