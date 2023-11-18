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    «На автобусе к бабушке». В центре Хельсинки проходит митинг против закрытия границы с Россией

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    У здания парламента в Хельсинки в субботу, 18 ноября, проходит митинг против закрытия погранпереходов на границе с Россией. В нем принимают участие около ста человек.

    В telegram-канале организаторов акции сообщается, что она проводится с 11 до 14 часов. Протестующих просят соблюдать два главных правила — не приносить никаких флагов, кроме финских, и не подниматься на ступени парламента. Их соблюдение больше всего волнует местные правоохранительные органы, насколько известно «Фонтанке» от читателей.

    читатель «Фонтанки»

    «Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», — говорится в заявлении активистов.

    Они признают необходимость обеспечения безопасности на границах Финляндии, но осуждают использование беженцев как оружия в международной политике и считают, что закрытие границ ограничивает их право на встречи с родственниками.

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    Надписи на плакатах, которые принесли с собой люди, гласят: «На автобусе к бабушке», «Закрытые границы разделяют семьи! Приятного семейного Рождества!»

    Решение о закрытии самых популярных пунктов пропуска на границе с Россией правительство Финляндии приняло 16 ноября. Финские пограничники закрыли основные пункты пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра» в 00:00 18 ноября. Выставили барьеры и закрыли шлагбаумы.

    Такое решение властей вызвало недовольство жителей Финляндии, которые заинтересованы в регулярном посещении России. Они создали петицию против закрытия границ, которую на данный момент подписали почти девять тысяч человек.

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