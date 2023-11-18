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    Финны всё. Граница закрылась

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    24 комментария

    Финские пограничники закрыли основные пункты пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Барьеры выставили, шлагбаумы закрыли. Не проедет больше никто.

    В последние часы на границе было много машин. Ехали последние автобусы, машины местных неслись на Родину, и прорывались беженцы с велосипедами.

    Как пишут финские СМИ и читатели «Фонтанки», на переход «Нуйямаа» (МАПП «Брусничное» прибыла огромная группа из десятков велосипедистов. Их сами финны сопровождали по особому коридору. Это попало на видео.

    читатель «Фонтанки»

    С другой стороны, на пограничном пункте «Ваалимаа» (МАПП «Торфяновка») ситуация напротив была очень спокойная. Туда не прибыло ни одного велосипедиста.

    Главное о закрытии границы Финляндии — почему закрыли, что будет с автобусами, и когда это кончится читайте в разборе «Фонтанки».

    О том, с какими мыслями уезжали пассажиры последнего автобуса в Финляндию читайте здесь. А тут о том, как финны собрали тысячи подписей под петицией об отмене закрытия границы с Россией и готовятся к митингам.

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    Комментарии 24

    Гость18 Ноя 2023 в 01:59
    Граница закрылась
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