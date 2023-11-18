Финны всё. Граница закрылась

В последние часы на границе было много машин . Ехали последние автобусы, машины местных неслись на Родину, и прорывались беженцы с велосипедами.

Финские пограничники закрыли основные пункты пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Барьеры выставили, шлагбаумы закрыли. Не проедет больше никто.

Как пишут финские СМИ и читатели «Фонтанки», на переход «Нуйямаа» (МАПП «Брусничное» прибыла огромная группа из десятков велосипедистов. Их сами финны сопровождали по особому коридору. Это попало на видео.

С другой стороны, на пограничном пункте «Ваалимаа» (МАПП «Торфяновка») ситуация напротив была очень спокойная. Туда не прибыло ни одного велосипедиста.



Главное о закрытии границы Финляндии — почему закрыли, что будет с автобусами, и когда это кончится читайте в разборе «Фонтанки».

