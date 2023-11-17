«Мне кажется, что на несколько недель». С какими мыслями уезжали пассажиры последнего автобуса в Финляндию

Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Днем 17 ноября с автобусного вокзала на Обводном канале отправились последние два рейса до Хельсинки: автобусное сообщение между Петербургом и Суоми прервано по крайней мере до 18 февраля. «Фонтанка» поговорила с уезжающими о том, как они теперь будут навещать родных и как борьба финских властей с наплывом беженцев отразится на их жизни.



Несмотря на то, что для обычных путешественников границы Финляндии закрыты уже более года, автобусы в Хельсинки уходят набитыми под завязку: это единственная возможность сравнительно бюджетно попасть в Россию из Европы, чтобы навестить друзей и родственников, или же добраться до места учебы или работы за пределами родины. Впрочем, и для простых туристов Финляндия оставалась дешевым способом попасть в «нешенгенские» страны: транзитом финны пускали. А из Шенгена через Финляндию всегда можно было вернуться домой.



16 ноября правительство Финляндии приняло решение о закрытии ближайших к Петербургу пунктов пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Пересечение границы через них будет невозможно до 18 февраля. Однако открытыми пока остаются два в Карелии («Вартиус — Люття» и «Куусамо — Суоперя») и два перехода оставили в Мурманской области («Салла» и «Райа-Йоосеппи» — «Лотта»). Причиной введенных ограничений стало обострение ситуации на границе России с Финляндией: десятки беженцев на велосипедах устремились в Суоми без документов для въезда. О том, как будет действовать запрет и как теперь добраться до Финляндии, читайте в материале «Фонтанки».



Пассажиров на рейсы в Хельсинки можно легко узнать по одежде финских марок, большим чемоданам (для многих столица Суоми — это лишь удобный транзитный пункт) и фатализму во взгляде. Многие приехали сильно заранее и ждут на скамейках посадку. Кого-то провожают родные и друзья, понимая, что следующая встреча может случиться нескоро.

Некоторые путешественники отказались общаться с журналистами, опасаясь неудобных политических вопросов. Другие, узнав, что мы из «Фонтанки», благодарили, поскольку из наших новостей узнали о закрытии пунктов пропуска и успели вовремя купить билеты на последний рейс.



Большинство респондентов постоянно живут в Финляндии или других странах, а в Россию приехали к друзьям или родным. Например, Елена навещала родственников, но вынуждена срочно возвращаться в Лаппенранту, купив новый билет. До этого она приезжала в Россию раз в месяц, но теперь планирует воздержаться от поездок. «Придется опять, как в «корону», когда было закрытие длительное, общаться по WhatsАpp и через интернет-телефонию. Точно до февраля будем безвыездные, а там будет понятно, какая ситуация», — говорит она. Совершать крюк через Таллин Елена не видит смысла. По ее словам, год назад, когда умирала ее мама, она фактически жила на два города. «Если бы это случилось в этом году, я бы восприняла как полную катастрофу», — рассказала она. Елене удалось вовремя купить новый билет благодаря мужу, который следит за новостями. «Перенервничала очень сильно в связи с этим. Те, кто постарше и у кого не очень хорошее здоровье, наверное, в трансе находятся», — отмечает она.



Татьяна живет в Хельсинки, в России у нее старший сын и недавно родился внук. «Я приезжала с ним нянчиться, хотелось бы подольше, но вчера узнала, что это будет чуть ли не последний автобус, и потом только через три месяца», — говорит она. Совершать новые поездки в ближайшее время женщина не планирует. «Пока что будем ждать новостей. Через Карелию очень далеко. Если понадобится срочно, можно и через Турцию, говорят. Если нет, зачем такие круги давать? И очень дорого, конечно», — рассуждает Татьяна.



Некоторые путешественники признались, что закрытие границ не заставит их отказаться от поездок.

Игорь живет и учится за границей, а в Петербург прибыл из Москвы, где проводил отпуск. «У меня билет на завтра был, и именно из вашего издания я узнал, что все закрывается, и резко перенес все на сегодня», — говорит он. Обычно мужчина приезжает на родину раз в три месяца. «Буду через Турцию, это не проблема, просто чуть дороже», — отмечает он.

Сергей приехал в Россию на три дня из Португалии, чтобы навестить маму. Обратные билеты были на завтра, но прочитав новость на «Фонтанке», мужчина успел купить один из последних билетов на финальный рейс. «Чуть было здесь не остался, там тепло, здесь холодно», — радуется мужчина, заходя в теплый автобус. На родину мужчина ездит 2–3 раза в год. «Стамбул — единственный вариант, который остается. Хотя еще есть рейс Москва — Марокко», — рассуждает он.



Елизавета до недавнего времени жила в России, но поступила в немецкий университет и сейчас переезжает в Германию. «Я должна была ехать 18-го, но пришлось экстренно менять билеты», — говорит она. Навещать семью девушка планирует, добираясь через Эстонию или Турцию.



Ольга живет в Финляндии, но в Россию старается приехать при любой возможности, чтобы навестить родных. «Теперь будем искать варианты, как по-другому добираться», — комментирует она. Один из вариантов — паром из Хельсинки до Таллина, а дальше на автобусе до Петербурга.

Другая Ольга ездит в Россию не так часто — в основном навестить родителей и посетить стоматолога. «Я решила все проблемы с зубами, и мне больше в Россию не надо», — рассказывает девушка. Однако Ольга надеялась, что родители смогут приехать к ней в Финляндию: маме только что дали годовую визу. «Я могу через Таллин поехать туда и обратно, но родители не могут поехать так. Мама сказала, что через Костомукшу поедет — 20 часов», — рассказывает девушка. Но, по мнению Ольги, закрытие не продлится долго. «Мне кажется, что на несколько недель», — надеется она.



Только два человека из тех, с кем поговорила «Фонтанка», постоянно живут в России. Татьяна из Петербурга едет навестить дочек и внучек в Финляндию. Загадывать на будущее она не рискует. «Как обухом по голове вчерашнее сообщение. Не знаю, что сегодня будет, а через месяц тем более», — говорит она, сетуя, что в соседнюю страну с каждым месяцем добираться становится все сложнее.

Дмитрий едет в путешествие транзитом через Финляндию, причем он чуть ли не единственный, кому не пришлось экстренно менять билеты. «Это запланированная поездка, я почувствовал седьмым чувством, что билеты надо брать не на завтра на 4 утра, а выехать сегодня, а переночевать в Хельсинки в гостинице», — радуется он. О возвращении мужчина толком не думал. «Сейчас главное уехать, а вернусь либо через Мурманск, либо на пароме», — говорит он. Отказываться от поездок в Европу Дмитрий не планирует. «У меня дочка живет за границей, поскольку близкие люди живут далеко, ищешь все возможности, чтобы видеть чаще», — рассказывает он.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Пострадали обычные люди»

Мнения о том, правильно ли поступают финны, закрывая границу, разделились. Некоторые признают правоту финнов, но считают, что запреты ударили по простым людям.

«Пострадали в первую очередь обычные люди», — говорит Елена. По ее мнению, причины в действиях финской стороны, в основном, экономические. «Финский бюджет не резиновый. Принимать беженцев в огромных количествах нет возможности, своих проблем хватает, не хватает врачей и медсестер, а этих людей содержать надо, предоставлять жилье, питание, пока будут рассматривать их дела. Они пытаются сделать так, чтобы беженцы не попали на территорию Финляндии и не легли на плечи как самого государства, так и нас, как налогоплательщиков. Я эту точку зрения понимаю и поддерживаю. Единственно, меня не устроило, что они не организовали это все и не учитывали желания и возможности обычных людей», — отмечает она.



«Как я поняла, за последний месяц много пришло беженцев из Сирии и Сомали на финскую границу. Я не знаю, правда или нет, что русские пограничники их специально туда подвозили, что продают велосипеды по 300–400 рублей, но у Финляндии есть определенная квота для беженцев, мы не можем резко принять большое количество людей. То, что это делается специально, мне не очень нравится», — говорит Ольга. Но других возможностей решить проблему, по мнению девушки, у Финляндии не было. «Они не могут их просто не пускать, не могут просто отказать. Это единственная мера, которую может принять Финляндия. Это неудобно никому, но что поделать», — добавляет она.

Сергей лично видел смуглых беженцев, когда въезжал в Россию. «Я ехал сюда три дня назад, видел этих парней, которые там сидят в накопителе. Думаю, что [финны] правы, в конце концов они независимое государство, [имеют] право бороться за целостность своих границ. Жизнь так устроена, чубы трещат у холопов», — комментирует он.



«Это всегда так было, — включается в разговор стоящая в очереди за Сергеем Сария. — Слово «справедливость» существует только в книгах. Это «Игра престолов», а люди страдают, это вечная проблема». Девушка едет с мужем и ребенком домой, в Швецию.



Некоторые путешественники не готовы поручиться, что беженцы — это главная проблема, кто-то видит ситуацию скорее в политическом ключе.

«Официальная версия для меня смешная, не могу ее никак интерпретировать, видимо, есть какие-то моменты, по которым не смогли договориться. Конечно, грустно: так рядом, и всегда считали, что дружественная страна», — говорит Ольга, не уточняя, какую страну имеет в виду.

«Я не знаю, реальность [ситуация с беженцами] или нет, потому что неделю назад никого не было, я не видел, что кто-то штурмует границы Финляндии, по крайней мере через КПП, через который ходят автобусы», — отмечает Игорь.



«Насколько мне известно, официальная причина — беженцы с Ирана и Ирака, но не знаю, насколько это та самая причина. [Финны] показывают, что это защита их национальной безопасности, что беженцы идут, но я не могу рассматривать ситуацию со стороны Финляндии, потому что я не в Финляндии, а со стороны русской, которой надо ездить из Германии в Россию, конечно, я бы не хотела, чтоб они закрывали границу», — комментирует Елизавета.

