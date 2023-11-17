Арабо-африканские велосипедисты не теряют надежды. Показываем, что происходит на российско-финской границе в последний день перед закрытием

В последний день работы автомобильного пункта пропуска Ваалимаа-Торфяновка на финско-российской границе наблюдается наплыв мигрантов на велосипедах. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы 17 ноября.

На присланных в редакцию фотографиях запечатлена группа из девяти велосипедистов. В ожидании своей очереди они разложили еду на лестнице. Там же стоит канистра с водой. В Россию они прибыли из Йемена, Сирии, Сомали.

Накануне группу мигрантов из Сомали не пропустили в Евросоюз через Эстонию. Они оказались на автовокзале в Петербурге и планировали сделать ещё одну попытку на границе с Финляндией в Карелии.



С 00:00 18 ноября будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Не согласные с этим решением финны готовятся выйти на митинги.

