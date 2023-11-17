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    Арабо-африканские велосипедисты не теряют надежды. Показываем, что происходит на российско-финской границе в последний день перед закрытием

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    3 комментария

    В последний день работы автомобильного пункта пропуска Ваалимаа-Торфяновка на финско-российской границе наблюдается наплыв мигрантов на велосипедах. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы 17 ноября.

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    На присланных в редакцию фотографиях запечатлена группа из девяти велосипедистов. В ожидании своей очереди они разложили еду на лестнице. Там же стоит канистра с водой. В Россию они прибыли из Йемена, Сирии, Сомали.

    Накануне группу мигрантов из Сомали не пропустили в Евросоюз через Эстонию. Они оказались на автовокзале в Петербурге и планировали сделать ещё одну попытку на границе с Финляндией в Карелии.

    С 00:00 18 ноября будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Не согласные с этим решением финны готовятся выйти на митинги.

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    Комментарии 3

    Гость17 Ноя 2023 в 15:23
    помога перемога
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