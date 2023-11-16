«Удача отвернулась от нас». Как шесть сомалийцев ехали в Финляндию, но застряли в Петербурге

«Фонатанка.ру»

Группа сомалийцев вынужденно оказалась в Петербурге. Мигрантов не пустили в Евросоюз через Эстонию, теперь они хотят попытать счастье на закрывающейся финской границе. Без знания языка и знакомых им предстоит преодолеть расстояние еще минимум в 700 километров.



Шесть парней из Сомали вышли из рейсового автобуса в Петербурге в самый холодный день ноября. На улице мело, асфальт покрылся коркой льда. Но мигранты из страны, где никогда не бывает снега, оказались хорошо экипированы. Все одеты в пуховики, тёплые шапки, на ногах ботинки типа «тимберлендов». За спиной рюкзаки — это все, что они с собой взяли в путь, который должен был завершиться в Евросоюзе еще накануне.



У всех оформлены российские визы. Русского языка не знают, по-английски говорят с трудом. Самый разговорчивый из них, парень по имени Кейс, смог объяснить «Фонтанке», что в Россию они приехали в начале октября. Затем перебрались в Белоруссию. Российская граница оказалась «нот проблем», белорусская тоже «ок», а когда дошли до Польши, «our lucky is very bad», то есть «удача отвернулась от нас». Ребятам пришлось вернуться в Россию.



Сегодня они попытались преодолеть границу с Эстонией, но их и там не пропустили. Тогда сомалийцы сели на рейсовый автобус до Петербурга, который шел из Таллина. За дорогу заплатили сами, как они говорят, по 10 долларов. Дальше они собирались ехать в Финляндию. На телефоне у Кейса сохранён скриншот с «Яндекс-карт» с указанием точки — КПП Люття в Карелии. Этот погранпереход — один из тех, которые Финляндия оставила для просителей убежища.

«Мне показали локейшн, все будет в порядке, потому что мы беженцы. Иди туда, там тебя пропустят, сюда не возвращайся. Это будет безопасно», — пересказал Кейс чьи-то слова.



— Когда вы последний раз ели? — спросила я.

— Я не помню.

— Два дня назад, — ответил кто-то из друзей Кейса.

У них есть деньги с собой, но они не знали, где купить еды. Кейсу в ноябре исполнился 21 год. По его словам, мать его бросила, когда ему было семь. Сейчас она живет в Швеции. «Я не ребёнок, чтобы искать свою мать. Я ищу себя», — заявил он. Отец Кейса умер. В Сомали у него осталась девушка, с ней он не созванивался три месяца.

С сомалийцами в автобусе ехал парень из Молдовы. Его тоже не пустили в Эстонию. Он пытался помочь своим новым знакомым, которые не говорят по- русски, и объяснить им, что до КПП Люття ехать почти 700 километров. Но сомалийцы были непреклонны. Они просили вызвать им такси.



При многократном повторении слова «такси» вокруг ребят сгруппировались таксисты. С подобающим этой профессии напором они стали выяснять, куда подвезти «туристов». Но когда узнавали пункт назначения, их пыл быстро остужался. Правда, потом их стал волновать денежный вопрос.

— Сомалийцы бомбанули грузовой траулер и с баблом приехали, — экспертно заявил один из таксистов.

— Ты их даже не довезёшь. Возил я таких, тебя остановят и будут с ними потом ещё долго мурыжить, — добавил второй.

— А мне людей жалко, — сказал Алек. В свою машину он готов взять только четверых. Ещё двое не влезут. Цену поездки назвал 1000 евро. Когда сомалийцы не поняли слово «евро», сказал, что можно и тысячу долларов.



На это друг Кейса предложили свой вариант — две машины за 600 долларов. Никто из таксистов не хотел так низко пасть, и они разошлись. А сомалийцы побрели через заправку, уселись на лавочку у кафе. Между собой что-то очень эмоционально обсуждали. Подавленным никто не выглядел. Они скорее были потерянными. «Я очень устал», — сказал Кейс.

С помощью Google Переводчика удалось объяснить, что возможно им сначала нужно добраться до Карелии, затем пробовать доехать до границы. Они собирались покупать билеты на автобус до Петрозаводска, когда мы расстались.



По данным «Фонтанки», с эстонской границы в Петербург сегодня отправлены ещё несколько граждан Сомали и семья из Сирии.

Российские пограничники в последнее время перестали брать на себя функцию фильтра на границе с Евросоюзом, возможно это связано с постановлением о прекращении приграничного сотрудничества, которое 26 октября подписал премьер Михаил Мишустин. «Фонтанка» подробно описывала, что происходит в нейтральной зоне между Брусничным и Нуйямаа, где «смуглые» ребята на велосипедах пытаются прорваться в Финляндию.



Из-за наплыва нелегалов на велосипедах Финляндия запретила въезд в страну на этом виде транспорта. Позже власти Суоми закрыли пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра», оставив 4 далеких от Петербурога в Карелии и Мурманской области.



Министр внутренних дел Мари Рантанен отметила, что важно понимать, что это не проблема иммиграции или политики предоставления убежища в Финляндии, а «есть признаки и информация о том, что людей сгоняют в Финляндию». В российском МИДе всё происходящее называют инсинуациями.

