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    «Мы очень голодны». Сомалийцы попытались прорваться в Эстонию: им хочется кушать

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    Восемь граждан Сомали попытались въехать в Эстонию по финской схеме. МВД страны в ответ обвинило Россию в том, что она теперь не задерживает таких путешественников на своих границах.

    Как пишут эстонские СМИ 16 ноября, прибывшим Эстония запретила въезд и отправила обратно в Россию. При этом подавать заявление о международной защите они не стали.

    В распоряжении редакции «Фонтанки» появилось видео с группой сомалийцев. Они теперь планируют отправиться в Финляндию, пока не закрылась. Они говорят, что их не пустили, они очень голодны, в их стране очень много проблем и они опасаются за свои жизни.

    Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что «граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали». И четко сказал, что без соответствующих документов сомалийцы не смогут пересечь границу Шенгена и ЕС.

    «Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский Союз», — резюмировал министр.

    Как писала «Фонтанка», пункты пропуска на границе Финляндии закроются в ночь с пятницы на субботу.

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