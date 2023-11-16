«Мы очень голодны». Сомалийцы попытались прорваться в Эстонию: им хочется кушать

Восемь граждан Сомали попытались въехать в Эстонию по финской схеме. МВД страны в ответ обвинило Россию в том, что она теперь не задерживает таких путешественников на своих границах.



Как пишут эстонские СМИ 16 ноября, прибывшим Эстония запретила въезд и отправила обратно в Россию. При этом подавать заявление о международной защите они не стали.

В распоряжении редакции «Фонтанки» появилось видео с группой сомалийцев. Они теперь планируют отправиться в Финляндию, пока не закрылась. Они говорят, что их не пустили, они очень голодны, в их стране очень много проблем и они опасаются за свои жизни.