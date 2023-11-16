Африканцы докрутили педали: главное о закрытии границы Финляндии

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Самые близкие к Петербургу пограничные пункты пропуска в Финляндию закрываются. Не проедет никто — ни финн, ни русский, ни автомобилист, ни велосипедист. Автобусные компании меняют билеты. Россия уже готовит ответные меры. «Фонтанка» собрала всё, что известно к этой минуте.



Когда Финляндия закроет границу с Россией

Правительство Финляндии 16 ноября приняло решение о закрытии самых популярных пунктов пропуска на границе с Россией. Здесь официальное заявление на финском языке, если владеете.



С 00:00 18 ноября, то есть в ночь с пятницы на субботу, будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Закрыты они будут совсем и для всех. Просто закрыты на ключ. Даже для граждан самой Финляндии.



Ограничения пока будут действовать до 18 февраля 2024 года. А может, и дольше.



«В случае необходимости правительство готово принять еще более решительные меры», — заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

А как выезжать из Финляндии в Россию?

Финские пограничники заявили, что решение о закрытии никак не повлияет на выезд из Финляндии. Но есть нюанс.

«Каждый имеет право покинуть страну через открытые пограничные переходы», — сообщили они.

Почему закрыли границу Финляндии и России

Нежданный велозаезд беженцев с Ближнего Востока и из Африки, который внепланово пришлось принимать пограничным пунктам в Суоми (репортаж с кадрами — здесь) в последние дни, привел к такой реакции.



В российском МИДе всё происходящее называли инсинуациями и говорили, что все «претензии абсолютно беспочвенны», но финские власти почему-то увидели «русский след» и отреагировали резко.

Как уточнил замглавы Пограничной службы Финляндии Маркку Хасинен, всего со стороны России прибыло около 280 просителей убежища. И по последним данным, это явление уже распространяется на северные переходы. То есть, по его мнению, существует явная опасность эскалации, и принятые меры направлены на то, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.



Министр внутренних дел Мари Рантанен добавила, что важно понимать, что это не проблема иммиграции или политики предоставления убежища в Финляндии, а «есть признаки и информация о том, что людей сгоняют в Финляндию». И в таком случае само число просителей убежища вообще не является принципиальным вопросом.



Что будет с автобусами в Финляндию

Автобусные компании, работающие на линии Петербург — Хельсинки, постепенно отменяют рейсы из-за решения финских властей о закрытии пограничных пунктов пропуска. Некоторые ждут более подробной информации, возможно, какой-то лазейки. В «Эколайнс» предлагают менять билеты на Таллин.



«Купившим билеты на более поздние рейсы мы предлагаем поменять их на другие направления Lux Express. Например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой, или получить компенсационный код на бесплатную поездку на наших автобусах», — сообщили в компании Lux Express.

В «Совавто» сообщили, что хотят назначить на пятницу дополнительный автобус — пока всё еще не закрылось.

«Люди, которые купили билеты, пока не смогут вернуть их, поскольку ситуация является форс-мажором», — заявил директор перевозчика «Эколайнс» Андрей Волков.

Альтернативные маршруты в Финляндию

Финляндия оставила открытыми четыре пункта пропуска на севере. Совсем глубоко на севере. Добираться через них, например, в Хельсинки из Петербурга, мягко говоря, крюк.

Два перехода оставили в Карелии: «Вартиус — Люття» и «Куусамо — Суоперя».

Два перехода оставили и в Мурманской области: «Салла» и «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».



Фото: Google-карты Поделиться Поделиться





В качестве ближайшей альтернативы — Таллин. Оттуда пара часов на быстром пароме или минут 40 на самолете, и можно добраться до Хельсинки. Пока работает погранпункт «Ивангород — Нарва».



Вот только и он закроется на ремонт с 1 февраля 2024 года и перестанет пропускать автомобили. А кроме того, эстонские власти уже говорят, что могут повторить решение Финляндии.

Что будет с беженцами-велосипедистами

Их продолжат пускать. Правительство Финляндии сосредоточило прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах «Салла» и «Вартиус». И просители смогут въехать только там и нигде больше.



Первые беженцы-велосипедисты там уже объявились. Некоторые после неудачной попытки прорваться через Эстонию сейчас как раз едут в Финляндию.

А что Россия?

В российском посольстве в Финляндии заявили, что ответные меры на закрытие Финляндией четырех МАПП на границе будут прорабатываться.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

