«Можно двояко трактовать». Автобусные перевозчики пока не отменяют рейсы между Петербургом и Хельсинки

Автобусные компании, работающие на линии Петербург — Хельсинки, пока не отменяют рейсы из-за решения финских властей о закрытии пограничных пунктов пропуска. Об этом 16 ноября рассказал «Фонтанке» глава перевозчика «Эколайнс» Андрей Волков.



По его словам, сейчас финские партнеры компании связываются с финскими службами, чтобы получить официальные разъяснения.

«Первые публикации можно двояко трактовать. На данный момент ни у кого из перевозчиков нет никаких писем или указаний, как нам делать. У нас самих куча вопросов, [например] можем ли мы выехать назад», — сказал Волков.