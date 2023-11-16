«Можно двояко трактовать». Автобусные перевозчики пока не отменяют рейсы между Петербургом и Хельсинки

Автобусные компании, работающие на линии Петербург — Хельсинки, пока не отменяют рейсы из-за решения финских властей о закрытии пограничных пунктов пропуска. Об этом 16 ноября рассказал «Фонтанке» глава перевозчика «Эколайнс» Андрей Волков.
По его словам, сейчас финские партнеры компании связываются с финскими службами, чтобы получить официальные разъяснения.
«Первые публикации можно двояко трактовать. На данный момент ни у кого из перевозчиков нет никаких писем или указаний, как нам делать. У нас самих куча вопросов, [например] можем ли мы выехать назад», — сказал Волков.
Также есть финский закон, который гарантирует гражданам Финляндии свободу передвижения, добавил он.
После получения официальных разъяснений компания сообщит клиентам, как будут ходить автобусы и как вернуть деньги за билеты.
«Адаптируемся и под эту ситуацию и будем работать», — заключил Волков.
Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, объявил 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо. Будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен. Правительство Финляндии также сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Причиной такого решения стали десятки беженцев на велосипедах, которые устремились в Суоми без документов для въезда.