    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, Снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    763мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.46eur97.13

    «Можно двояко трактовать». Автобусные перевозчики пока не отменяют рейсы между Петербургом и Хельсинки

    4455
    11 комментариев

    Автобусные компании, работающие на линии Петербург — Хельсинки, пока не отменяют рейсы из-за решения финских властей о закрытии пограничных пунктов пропуска. Об этом 16 ноября рассказал «Фонтанке» глава перевозчика «Эколайнс» Андрей Волков.

    По его словам, сейчас финские партнеры компании связываются с финскими службами, чтобы получить официальные разъяснения.

    «Первые публикации можно двояко трактовать. На данный момент ни у кого из перевозчиков нет никаких писем или указаний, как нам делать. У нас самих куча вопросов, [например] можем ли мы выехать назад», — сказал Волков.

    Также есть финский закон, который гарантирует гражданам Финляндии свободу передвижения, добавил он.

    После получения официальных разъяснений компания сообщит клиентам, как будут ходить автобусы и как вернуть деньги за билеты.

    «Адаптируемся и под эту ситуацию и будем работать», — заключил Волков.

    Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, объявил 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо. Будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен. Правительство Финляндии также сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Причиной такого решения стали десятки беженцев на велосипедах, которые устремились в Суоми без документов для въезда.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close