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    Посольство РФ рассказало, как теперь попасть в Финляндию

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    Российское посольство в Финляндии также сообщило о том, что Финляндия закрывает часть пунктов пропуска на своей границе с Россией. И предложило альтернативу.

    «С 00.00 часов 18 ноября 2023 г. будут полностью закрыты для движения пункты пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». С российской стороны им соответствуют пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и "Вяртсиля"», — сообщили в посольстве 16 ноября.

    И добавили, что работу продолжат финские пункты пропуска «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи», которым с российской стороны соответствуют «Люття», «Суоперя», «Салла» и «Лотта».

    Как пояснили РИА Новости в российском посольстве, ответные меры на закрытие Финляндией четырех МАПП на границе будут прорабатываться.

    Официально о том, почему и как Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией, — читайте в материале «Фонтанки».

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    ФинляндияЗакрытие МАПП на границе с Россией
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