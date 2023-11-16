Посольство РФ рассказало, как теперь попасть в Финляндию

Российское посольство в Финляндии также сообщило о том, что Финляндия закрывает часть пунктов пропуска на своей границе с Россией. И предложило альтернативу.



«С 00.00 часов 18 ноября 2023 г. будут полностью закрыты для движения пункты пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». С российской стороны им соответствуют пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и "Вяртсиля"», — сообщили в посольстве 16 ноября.

И добавили, что работу продолжат финские пункты пропуска «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи», которым с российской стороны соответствуют «Люття», «Суоперя», «Салла» и «Лотта».