Первые беженцы-велосипедисты уже объявились на севере Финляндии

Финляндия только объявила, что будет принимать беженцев на двух северных пропускных пунктах, как они уже приехали туда на велосипедах, сообщают финские СМИ со ссылкой на пограничников.



Как пишут журналисты Суоми 16 ноября, просители убежища на велосипедах прибыли в Финляндию через пункт пропуска Вартиус после объявления о закрытии МАПП в Ленобласти.

«На данный момент ими занимаются финские пограничники. Их около десяти», — рассказал журналистам заместитель командира пограничной службы Кайнуу Томи Тиркконен.

Как писала «Фонтанка», всего в Финляндию после начала велосипедного бума приехали около 280 человек.