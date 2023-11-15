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    «Претензии абсолютно беспочвенны». Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на упреки Финляндии

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    Обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова 15 ноября цитирует РИА Новости.

    «Подобные утверждения, кроме как дезинформацией, назвать никак нельзя, и подобные претензии абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, "отсеиванием мигрантов"», — сказала Захарова.

    Она также выразила надежду, что в Хельсинки «откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы».

    Напомним, сегодня в Кремле заявили, что сожалеют, что власти Финляндии «сознательно дистанцируются» от прежних отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение финнов о закрытии границы.

    Ранее финны ввели запрет пересекать границу на велосипеде. Как писала «Фонтанка», финские пограничники с конца лета начали фиксировать необычный велосипедный трафик из России — граждане третьих стран добираются до Суоми и просят убежища. Таких прибыло уже больше сотни, и с каждым днем их число нарастает. Вопрос планируют обсудить на уровне глав МИД Евросоюза.

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