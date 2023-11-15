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    В Кремле ответили на предложение Финляндии частично закрыть границу с Россией

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    В Кремле сожалеют, что власти Финляндии сознательно дистанцируются от прежних отношений с Россией. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам 15 ноября. Так он прокомментировал предложение финнов о закрытии границы.

    «Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений», — заявил представитель Кремля (цитата ТАСС).

    Ранее Финляндия из-за ситуации с беженцами выступила с предложением частично закрыть границу с Россией, а СМИ описали три возможных сценария развития событий.

    Финны ввели запрет пересекать границу на велосипеде. Как писала «Фонтанка», финские пограничники с конца лета начали фиксировать необычный велосипедный трафик из России — граждане третьих стран добираются до Суоми и просят убежища. Таких прибыло уже больше сотни, и с каждый днем их число нарастает. Вопрос планируют обсудить на уровне глав МИД Евросоюза.

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