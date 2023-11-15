В Кремле ответили на предложение Финляндии частично закрыть границу с Россией

В Кремле сожалеют, что власти Финляндии сознательно дистанцируются от прежних отношений с Россией. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам 15 ноября. Так он прокомментировал предложение финнов о закрытии границы.

«Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений», — заявил представитель Кремля (цитата ТАСС).

Ранее Финляндия из-за ситуации с беженцами выступила с предложением частично закрыть границу с Россией, а СМИ описали три возможных сценария развития событий.