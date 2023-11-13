«Велосипедную атаку» из России обсудят на уровне Евросоюза

Ситуация с беженцами на велосипедах, которые массово поехали из России в Финляндию за убежищем, станет темой обсуждения на уровне Евросоюза, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.



Как пишут 13 ноября финские СМИ, глава МИД, которая сейчас как раз представляет Финляндию на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила, что обсудит ситуацию на границе с РФ с коллегами из других стран союза.

Также Элина Валтонен добвила, что Финляндия хорошо подготовлена к различным ситуациям на границе, которые связаны с миграцией.

Напомним, финские пограничники столкнулись с нарастающим потоком нелегалов, которые устремились на велосипедах из России в Финляндию. Это не россияне или украинцы, а граждане третьих стран, которые хотят получить убежище. Раньше российские пограничники их не пропускали. Число нелегалов уже превысило 110 человек.