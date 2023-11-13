Велосипеды не пройдут: финны закрывают для двухколесных всю границу с Россией

Финские власти приняли решение закрыть всю границу с Россией для пересечения на велосипедах, а не только в трех пунктах в Ленобласти, сообщает посольство России в Финляндии.



«С 00.00 часов 15 ноября 2023 г. Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. В пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра (соответствуют МАПП Торфяновка, Брусничное и Светогорск с российской стороны) аналогичные ограничения действуют с 9 ноября», — говорится в сообщении посольства вечером 13 ноября.