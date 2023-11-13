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    Велосипеды не пройдут: финны закрывают для двухколесных всю границу с Россией

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    Финские власти приняли решение закрыть всю границу с Россией для пересечения на велосипедах, а не только в трех пунктах в Ленобласти, сообщает посольство России в Финляндии.

    «С 00.00 часов 15 ноября 2023 г. Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. В пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра (соответствуют МАПП Торфяновка, Брусничное и Светогорск с российской стороны) аналогичные ограничения действуют с 9 ноября», — говорится в сообщении посольства вечером 13 ноября.

    Как первой написала «Фонтанка», финские пограничники с конца лета начали фиксировать необычный велосипедный трафик из России — граждане третьих стран добираются до Суоми и просят убежища. Таких прибыло уже больше сотни, и с каждый днем их число нарастает. Вопрос планируют обсудить на уровне глав МИД Евросоюза.

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