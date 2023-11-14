Три сценария закрытия границы Россия — Финляндия

Финские СМИ на основании закона описали три возможных сценария закрытия восточной границы с Россией. От самого мягкого до самого сложного. Для всех из них есть условия.



Первый сценарий — ограничение трансграничного движения. Это самая мягкая из мер. Фиксированный режим работы пунктов пропуска, они могут перестать работать по ночам, или даже закрытие некоторых до дальнейшего уведомления. Однако, по мнению министра внутренних дел Мари Рантанен, такой мягкой меры вряд ли будет достаточно.

Второй сценарий — закрытие границы полностью или частично. С этого момента через закрытый переход не сможет пройти никто. Но такое возможно, если следовать букве закона, только «для борьбы с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения».