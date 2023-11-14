Финский премьер считает, что беженцам-велосипедистам помогают на российской стороне

Просители убежища, которые массово едут из России в Финляндию, получают помощь на российской стороне, считает премьер-министр Суоми Петтери Орпо.



Как заявил Орпо на пресс-конференции 14 ноября, «видно, что просителям убежища помогают добраться до пунктов пересечения границы». И добавил, что их якобы сопровождали и доставляли пограничники.

По мнению Орпо, на восточной границе повторяется то же явление, что и в 2015–2016 годах.

«Тогда речь шла примерно о том же. Лица, не имеющие действительных проездных документов и приезжающие просить убежища, пропускались на финскую границу», — сообщил он.