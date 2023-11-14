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    Финский премьер считает, что беженцам-велосипедистам помогают на российской стороне

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    Просители убежища, которые массово едут из России в Финляндию, получают помощь на российской стороне, считает премьер-министр Суоми Петтери Орпо.

    Как заявил Орпо на пресс-конференции 14 ноября, «видно, что просителям убежища помогают добраться до пунктов пересечения границы». И добавил, что их якобы сопровождали и доставляли пограничники.

    По мнению Орпо, на восточной границе повторяется то же явление, что и в 2015–2016 годах.

    «Тогда речь шла примерно о том же. Лица, не имеющие действительных проездных документов и приезжающие просить убежища, пропускались на финскую границу», — сообщил он.

    По мнению Орпо, защитные меры на границе можно реализовать быстро, а развитие ситуации отслеживается ежедневно.

    «Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные пограничные пункты или даже все из них, или же сосредоточить запрос убежища в одном месте», — перечислил Орпо возможности Закона о пограничной охране.

    Подробнее о том, как и почему МВД Финляндии предложило частично закрыть границу с Россией, читайте в материале «Фонтанки».

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