Финский премьер считает, что беженцам-велосипедистам помогают на российской стороне

Просители убежища, которые массово едут из России в Финляндию, получают помощь на российской стороне, считает премьер-министр Суоми Петтери Орпо.
Как заявил Орпо на пресс-конференции 14 ноября, «видно, что просителям убежища помогают добраться до пунктов пересечения границы». И добавил, что их якобы сопровождали и доставляли пограничники.
По мнению Орпо, на восточной границе повторяется то же явление, что и в 2015–2016 годах.
«Тогда речь шла примерно о том же. Лица, не имеющие действительных проездных документов и приезжающие просить убежища, пропускались на финскую границу», — сообщил он.
По мнению Орпо, защитные меры на границе можно реализовать быстро, а развитие ситуации отслеживается ежедневно.
«Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные пограничные пункты или даже все из них, или же сосредоточить запрос убежища в одном месте», — перечислил Орпо возможности Закона о пограничной охране.
Подробнее о том, как и почему МВД Финляндии предложило частично закрыть границу с Россией, читайте в материале «Фонтанки».