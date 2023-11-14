МВД Финляндии предложило частично закрыть границу с Россией

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МВД Финляндии в ближайшее время предложит правительству вариант закрытия пунктов пересечения границы с Россией, заявила 14 ноября министр внутренних дел Суоми Мари Рантанен.

По словам Рантанен, МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или ограничены. Действующее законодательство это позволяет.

Важно отметить, что окончательного решения о том, что будет делаться с пунктами пропуска на российской границе, еще нет. По словам Рантанен, сейчас в МВД будут уточнять, на что именно хватит юридических возможностей, и после этого представят предложения правительству. Но Рантанен говорит, что, вероятно, это будут не такие мягкие меры, как например ограничение часов работы, а более жесткие.

Как пишут финские СМИ, Финляндия может либо закрыть некоторые пункты пересечения границы, либо сосредоточить поиск убежища в одном месте.



Речь идет о статье 16 Закона о пограничной охране. На основании него пересечение границы или часы работы международных пунктов пропуска могут быть ограничены, или даже пункты пересечения границы могут быть вообще закрыты. Но есть и альтернатива — начать принимать заявления о предоставлении убежища только в определенных пунктах пересечения границы. И в таком случае всех прибывающих беженцев будут перенаправлять туда.

Руководитель центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы Микко Лехмус заявил, что если с начала года на границу прибывали в основном россияне и украинцы, то начиная с лета поехали люди с Ближнего Востока и Африки. Это жители Ирака, Сомали и Йемена, и у них нет необходимых документов.



Заместитель командующего Юго-восточной финской пограничной службой Юкка Луккари рассказал, что явление носит явно организованный характер. Прибывшие рассказали финским пограничникам, что получили информацию о возможности проезда и помощь, когда отправились издалека и прошли перед прибытием на границу множество этапов.

Иммиграционная служба Финляндии также подготовилась к увеличению числа просителей убежища. Заявки с восточной границы рассматриваются в приоритетном порядке. Сил пока хватает.

На прошлой неделе на восточную границу прибыл 71 проситель убежища. За вчера — еще 39. И во вторник к середине дня прибыло еще более 20 человек. Все без проездных документов в Евросоюз. Раньше таких людей не пропускали со стороны России, сейчас они доезжают до Финляндии. По словам министра, переговоры с российской стороной результата не дали.



«Дело не в количестве, а в самом явлении», — подчеркнула министр.



Как писала «Фонтанка», велосипедный трафик из беженцев начал нарастать в конце лета и к концу осени достиг критической отметки. Финские власти приняли решение закрыть всю границу с Россией для пересечения на велосипедах, а не только в трех пунктах в Ленобласти. Ситуацию планируют обсудить на уровне глав МИД стран Евросоюза. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».