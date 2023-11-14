МВД Финляндии предложило частично закрыть границу с Россией

МВД Финляндии в ближайшее время предложит правительству вариант закрытия пунктов пересечения границы с Россией, заявила
По словам Рантанен, МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или ограничены. Действующее законодательство это позволяет.
Важно отметить, что окончательного решения о том, что будет делаться с пунктами пропуска на российской границе, еще нет. По словам Рантанен, сейчас в МВД будут уточнять, на что именно хватит юридических возможностей, и после этого представят предложения правительству. Но Рантанен говорит, что, вероятно, это будут не такие мягкие меры, как например ограничение часов работы, а более жесткие.
Как пишут финские СМИ, Финляндия может либо закрыть некоторые пункты пересечения границы, либо сосредоточить поиск убежища в одном месте.
Речь идет о статье 16 Закона о пограничной охране. На основании него пересечение границы или часы работы международных пунктов пропуска могут быть ограничены, или даже пункты пересечения границы могут быть вообще закрыты. Но есть и альтернатива — начать принимать заявления о предоставлении убежища только в определенных пунктах пересечения границы. И в таком случае всех прибывающих беженцев будут перенаправлять туда.
Руководитель центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы Микко Лехмус заявил, что если с начала года на границу прибывали в основном россияне и украинцы, то начиная с лета поехали люди с Ближнего Востока и Африки. Это жители Ирака, Сомали и Йемена, и у них нет необходимых документов.
Заместитель командующего Юго-восточной финской пограничной службой Юкка Луккари рассказал, что явление носит явно организованный характер. Прибывшие рассказали финским пограничникам, что получили информацию о возможности проезда и помощь, когда отправились издалека и прошли перед прибытием на границу множество этапов.
Иммиграционная служба Финляндии также подготовилась к увеличению числа просителей убежища. Заявки с восточной границы рассматриваются в приоритетном порядке. Сил пока хватает.
На прошлой неделе на восточную границу прибыл 71 проситель убежища. За вчера — еще 39. И во вторник к середине дня прибыло еще более 20 человек. Все без проездных документов в Евросоюз. Раньше таких людей не пропускали со стороны России, сейчас они доезжают до Финляндии. По словам министра, переговоры с российской стороной результата не дали.
«Дело не в количестве, а в самом явлении», — подчеркнула министр.
Как писала «Фонтанка», велосипедный трафик из беженцев начал нарастать в конце лета и к концу осени достиг критической отметки. Финские власти приняли решение закрыть всю границу с Россией для пересечения на велосипедах, а не только в трех пунктах в Ленобласти. Ситуацию планируют обсудить на уровне глав МИД стран Евросоюза. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».