Финны собрали тысячи подписей под петицией об ослаблении запрета на работу погранпунктов на границе с Россией

На финском сайте по сбору подписей под петициями к властям появился призыв ослабить запрет на пересечение границы с Россией. Приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи. Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или супругов. Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища.

Всего за сутки петиция собрала свыше 4,5 тысячи подписей, из которых 3800 подали жители Финляндии. Среди других подписантов — не только россияне, но и чехи, норвежцы, американцы, шведы и даже ирландцы и эстонцы.

Автором петиции выступил гражданин Финляндии Петри Маттинен из Иматры. Судя его аккаунту в соцсетях, его супругу зовут Мария. «Что говорит конституция о мобильности и свободе людей. Мы не преступники, хотя мы интернациональная семья», — написал г-н Маттитен в комментарии к своей — первой под петицией — подписи.

Среди других подписантов очень много людей с русскими именами, видимо, это те жители Финляндии, кого закрытие границы коснется в первую очередь. Однако есть и те, чье имя никак не указывает на связь с Россией. Вот что они говорят, поддерживая петицию: «Могилы родственников приходится вывозить в Россию для ухода, так как встреча оставшихся родственников невозможна». «У меня пожилые родители в России! Это невероятно — лишать людей возможности встречаться друг с другом! Мы люди!!! Нам бы хотелось увидеть маму и папу, детей и внуков! Ваше решение ужасно!»

«Многие пенсионеры не могут получить пенсию в России, а для ее получения вынуждены ехать в Россию. У многих людей есть родственники, дети. Внуки хотят увидеть своих бабушку и дедушку на Рождество. Обычные люди не виноваты в происходящем. Люди работают, ходят на работу, но на Рождество хотят увидеть родных». «Хороший повод для закрытия границы придуман... Ничего другого сказать нельзя. Обычные люди снова страдают... Безбумажные люди представляют собой «угрозу общественному здоровью». Когда гражданин страны месяцами не может попасть к врачу, угроза намного, намного больше... Правительство, опомнись! Медицинский работник».

«Спасибо правительству! Больше враждебно настроенных граждан для вас»

«Необходимо найти другие способы решения иммиграционных проблем, кроме закрытия пограничных переходов. Права десятков тысяч людей свободно передвигаться и видеться с близкими родственниками не должны ограничиваться. Проблемы будут только усугубляться, и возникнут новые проблемы, когда такая политика будет продолжена».

