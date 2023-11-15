Через границу — на велосипеде за 300. Как пробираются в Финляндию сомалийскими тропами

Наш Денис Лебедев движется в сторону Финляндии, чтобы выяснить, что за веломарафон в Суоми устроили мигранты из третьих стран.
«Фонтанка.ру»
Вот предыстория. На днях Финляндия заявила о желании хотя бы частично закрыть границу с Россией из-за ситуации с беженцами. А еще запретила пересекать свою границу на велосипеде. Дело в том, что через пограничные пункты в окрестностях Петербурга нельзя ходить из страны в страну пешком, надо ехать на автобусе или, например, легковом авто. Самый дешевый вариант, считающийся за транспорт, — велосипед.
Так вот, финские пограничники уверяют, что с конца лета начали фиксировать аномальный велосипедный трафик из России: так граждане третьих стран добираются до Суоми и просят там убежища. С каждым днем их число растет. Вопрос даже планируют обсудить на уровне глав МИД Евросоюза.
Наш отважный Денис уже на месте, выясняет, как дела на финской границе. «Сержант на пункте досмотра с российской стороны говорит, что велосипедистов к границе подвозят на машинах с финскими номерами, — сообщает корреспондент «Фонтанки». — Почему так, он не знает, но за сегодня пропустил три такие машины».
Велосипедистов наши пограничники пропускают беспрепятственно. Говорят, по закону не имеют права не пропускать.
И вот наблюдается картина: из сумрачного вида джипа «Патриот» — на российских, кстати, номерах — неприветливые люди высаживают сомалийца с велосипедом. И какое-то время сумрачно и очень медленно едут рядом с ним. Сопровождают, значит.
Сомалиец рассказал, что пытался попасть в Евросоюз через Белоруссию, но у него не вышло. Тогда он решил пробираться через Россию в Финляндию. Толком объяснить, кем ему приходятся ребята из джипа, парень не может из-за слабого знания английского. Купил велик за 300 рублей. Как телеграфирует Денис Лебедев, это очень плохой велик. К тому же парень из Сомали едва умеет с ним управляться. Словом, больно смотреть.
«Наши погранцы мне настоятельно рекомендовали не ехать к финнам на российских номерах», — добавляет наш корреспондент.
Кажется, для продолжения эксперимента Денису тоже надо купить велик за 300.