Через границу — на велосипеде за 300. Как пробираются в Финляндию сомалийскими тропами

Наш Денис Лебедев движется в сторону Финляндии, чтобы выяснить, что за веломарафон в Суоми устроили мигранты из третьих стран.

Вот предыстория. На днях Финляндия заявила о желании хотя бы частично закрыть границу с Россией из-за ситуации с беженцами. А еще запретила пересекать свою границу на велосипеде. Дело в том, что через пограничные пункты в окрестностях Петербурга нельзя ходить из страны в страну пешком, надо ехать на автобусе или, например, легковом авто. Самый дешевый вариант, считающийся за транспорт, — велосипед.

Так вот, финские пограничники уверяют, что с конца лета начали фиксировать аномальный велосипедный трафик из России: так граждане третьих стран добираются до Суоми и просят там убежища. С каждым днем их число растет. Вопрос даже планируют обсудить на уровне глав МИД Евросоюза.



Наш отважный Денис уже на месте, выясняет, как дела на финской границе. «Сержант на пункте досмотра с российской стороны говорит, что велосипедистов к границе подвозят на машинах с финскими номерами, — сообщает корреспондент «Фонтанки». — Почему так, он не знает, но за сегодня пропустил три такие машины».

