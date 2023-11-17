«Уже поставлен забор, спецгруппа». Финляндию покинули два последних российских автобуса

На границе Финляндии с Россией установили защитные барьеры. Бетонные блоки уже поставили на погранпереходе Нуйяма — Брусничное, под вечер 17 ноября рассказал «Фонтанке» водитель одного из двух последних автобусов, покидавших Суоми. У знака Россия/Финляндия выставили спецгруппу быстрого реагирования, которая отвечает за «физическую» безопасность.

Обстановка на границе — как в последний день перед отпуском, «финны усталые и нейтральные», — рассказал он.

Мужчина также отметил, что для финской группы погранохраны поставили будку. «Сутки назад ее еще не было», — отметил читатель.



Ранее «Фонтанка» писала, что финская пограничная служба закроет пропускные пункты на границе с Россией в полночь 17 ноября.