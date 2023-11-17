    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, южн

    769мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.12eur96.77

    «Уже поставлен забор, спецгруппа». Финляндию покинули два последних российских автобуса

    6271
    68 комментариев

    На границе Финляндии с Россией установили защитные барьеры. Бетонные блоки уже поставили на погранпереходе Нуйяма — Брусничное, под вечер 17 ноября рассказал «Фонтанке» водитель одного из двух последних автобусов, покидавших Суоми. У знака Россия/Финляндия выставили спецгруппу быстрого реагирования, которая отвечает за «физическую» безопасность.

    читатель «Фонтанки»

    «Уже поставлен забор, спецгруппа. И… Добро пожаловать домой», — записал видео и прокомментировал кадры читатель «Фонтанки».

    Обстановка на границе — как в последний день перед отпуском, «финны усталые и нейтральные», — рассказал он.

    ПоделитьсяПоделиться

    Мужчина также отметил, что для финской группы погранохраны поставили будку. «Сутки назад ее еще не было», — отметил читатель.

    Ранее «Фонтанка» писала, что финская пограничная служба закроет пропускные пункты на границе с Россией в полночь 17 ноября.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ФинляндияГраница
    ЛАЙК8
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 68

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    68
    close