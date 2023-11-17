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    Никто не пройдет: финны установят защитные барьеры на границе с Россией

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    Закрытые финские пропускные пункты на границе с Россией в полночь прикроют защитными барьерами, сообщили в финской пограничной службе 17 ноября.

    Как говорится в сообщении, пограничная служба Юго-Восточной Финляндии закроет пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра 18 ноября с 00:00.

    «Для закрытия пограничных переходов будут использоваться физические барьеры и заграждающие устройства», — уточняют пограничники.

    О том, как и когда закроют границу с Финляндией, где и как проехать, всё самое главное — читайте на «Фонтанке» здесь.

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