Никто не пройдет: финны установят защитные барьеры на границе с Россией

Закрытые финские пропускные пункты на границе с Россией в полночь прикроют защитными барьерами, сообщили в финской пограничной службе 17 ноября.
Как говорится в сообщении, пограничная служба Юго-Восточной Финляндии закроет пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра 18 ноября с 00:00.
«Для закрытия пограничных переходов будут использоваться физические барьеры и заграждающие устройства», — уточняют пограничники.
О том, как и когда закроют границу с Финляндией, где и как проехать, всё самое главное — читайте на «Фонтанке» здесь.