Африканцы в снегах: посмотрите как мигрантский караван заметает у границы с Финляндией

Десятки беженцев скопились у въезда в Костомукшу в Карелии. Это ближайший российский город к финскому погранпереходу «Вартиус», открытому для просителей убежища в Суоми и вообще для всех, кто стремится в Финляндию. Он оказался самым южным после того, как были закрыты четыре ближайших к Петербургу перехода.



«Всех прибывающих в данный момент к Боровскому повороту тормозят, в город не пускают. Уже 52 человека. По Кочкоме тоже разворачивают машины. За ними выехал автобус из ПТЗ, обещают всех увезти в Сегежу, там будут разбираться. На въезде в Карелию фильтруют тех, кто до Карелии еще не въехал», — пишут в местном паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша» 19 ноября.



Под записью местные жители активно делятся видео как на фоне заснеженного леса и креста собрались десятки явно не местных мужчин с велосипедами.



Как уточняет местный портал gubdaily.ru, перед Костомукшей, за несколько километров от города, на трассе, стоит пункт, и там проверяют документы у всех въезжающих в город. Именно у него скапливаются беженцы. «Официально власти ситуацию пока никак не комментируют. По нашей информации, нелегалов задерживают и принимают экстренные решения о выдворении», — пишут журналисты газеты «Карельская Губернiя», которые и администрируют портал.



«Уважаемые костомукшане! Обращаю ваше внимание, что никому никаких комментариев относительно ситуации с лицами, желающими в качестве беженцев пересечь границу, не давал. В настоящий момент могу сообщить, что оперативные службы работают по данному вопросу, ситуация находится под контролем», — написал мэр города Сергей Новгородов в Telegram-канале. Он пообещал, что официальная информация по ситуации появится позднее.

Тем временем финский переход «Вартиус», на который, вероятно, и стремятся попасть беженцы, оказался в очередной раз временно закрыт из-за страной ситуации — часть мигрантов не стала просить убежища в Финляндии, хотя и покинула сторону России, об этом сообщали финские СМИ. А российские и финские пограничники вступили в переговоры об их судьбе.



Накануне полиция Карелии сообщила, что в Лахденпохском районе была задержана группа из 14 иностранных граждан, у которых истек срок действия виз — документов на право пребывания в РФ. В том числе двое несовершеннолетних. «Судом всем нарушителям назначены наказания в виде штрафов с административным принудительным выдворением за пределы территории Российской Федерации», — сообщили в полиции. Исполнения решения они помещены в центры временного содержания.

