Финские пограничники вступили в переговоры с российскими о судьбе беженцев

На пограничном пункте «Вартиус» идут переговоры между финскими и российскими пограничниками, сообщают СМИ из Суоми.



Как пишут 19 ноября журналисты, некоторые из тех, кого якобы «вытеснили» на финскую сторону пограничного барьера из России, не подали прошение о предоставлении убежища, поэтому теперь финны пытаются выяснить, что с ними делать и хотят ли они вообще ехать в Финляндию. Проезд через МАПП закрыт.



В субботу вечером, когда пункт закрывали в первый раз, ситуация была аналогичной. Это полностью останавливало нормальное трансграничное движение.

