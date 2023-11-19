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    Финские пограничники вступили в переговоры с российскими о судьбе беженцев

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    На пограничном пункте «Вартиус» идут переговоры между финскими и российскими пограничниками, сообщают СМИ из Суоми.

    Как пишут 19 ноября журналисты, некоторые из тех, кого якобы «вытеснили» на финскую сторону пограничного барьера из России, не подали прошение о предоставлении убежища, поэтому теперь финны пытаются выяснить, что с ними делать и хотят ли они вообще ехать в Финляндию. Проезд через МАПП закрыт.

    В субботу вечером, когда пункт закрывали в первый раз, ситуация была аналогичной. Это полностью останавливало нормальное трансграничное движение.

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