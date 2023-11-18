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    Минус один. Финляндия временно закрыла погранпункт «Вартиус»

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    Один из четырех оставшихся открытыми погранпунктов на границе Финляндии с Россией «Вартиус» («Люття») временно закрыт и перегружен, сообщают финские СМИ 18 ноября.

    Пограничная служба Кайнуу в соцсетях предупредила, что пункт пропуска перегружен, и рекомендовала не использовать его. СМИ сообщают о скоплении на границе группы из 5–10 беженцев, у которых проблемы с документами. Финская таможня пытается развернуть их в сторону России.

    Через «Вартиус» за день прошел 41 проситель убежища. Всего через восточные погранпункты страны перешли 220 беженцев.

    Из-за наплыва беженцев из африканских стран со стороны России Финляндия в 00:00 18 ноября закрыла основные пункты пропуска на границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Финские пограничники выставили на них барьеры и закрыли шлагбаумы. До сих пор открытыми оставались отдаленные пункты пропуска «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». Некоторые просители убежища добирались до них на самокатах.

    Часть жителей Финляндии выступили против решения властей о закрытии границ. Граждане создали петицию, которую на данный момент подписали более 9,7 тысячи человек. Около ста человек вышли на протестный митинг в Хельсинки.

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