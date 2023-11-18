Минус один. Финляндия временно закрыла погранпункт «Вартиус»

Один из четырех оставшихся открытыми погранпунктов на границе Финляндии с Россией «Вартиус» («Люття») временно закрыт и перегружен, сообщают финские СМИ 18 ноября.



Пограничная служба Кайнуу в соцсетях предупредила, что пункт пропуска перегружен, и рекомендовала не использовать его. СМИ сообщают о скоплении на границе группы из 5–10 беженцев, у которых проблемы с документами. Финская таможня пытается развернуть их в сторону России.

Через «Вартиус» за день прошел 41 проситель убежища. Всего через восточные погранпункты страны перешли 220 беженцев.