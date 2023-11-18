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    Фото: стремящиеся в Финляндию беженцы пересели с велосипедов на самокаты

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    Прибывающие на финскую границу со стороны России беженцы пересели с велосипедов на новый транспорт и теперь передвигаются на самокатах. Об этом 18 ноября сообщают финские СМИ со ссылкой на работающего в охране одного из открытых погранпунктов капитана Йоуко Киннунена.

    «Сейчас, когда я смотрю на границу в паре сотен метров, вижу, что оттуда уже прибывает следующая группа. Их документы имеют российские отметки о досмотре, но сюда допускают группы с неполными документами. Они идут к финской границе пешком, а теперь даже скользят на самокатах», — сказал он журналистам.

    Фото: финские СМИ
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    После закрытия четырех основных пограничных пунктов просители убежища стекаются на открытые, в частности на «Вартиус» и «Салла». Они подготовлены для приема большего числа просителей, чем обычно, однако сами по себе невелики.

    Как сообщают финские СМИ со ссылкой на командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии полковника Мику Рютконена, двум беженцам удалось сегодня прорваться через закрытый погранпункт «Нуйямаа» («Брусничное»). Финляндия не стала из возвращать. Процесс предоставления им убежища запущен.

    Финляндия закрыла основные пункты пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра» — в 00:00 18 ноября. Финские пограничники выставили на них барьеры и закрыли шлагбаумы. Остаются открытыми отдаленные пункты пропуска — «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи».

    Не все жители Финляндии довольны решением властей. Заинтересованные в регулярном посещении России граждане создали петицию против закрытия границ, которую на данный момент подписали более 9,5 тысячи человек. Около ста человек в субботу, 18 ноября, вышли на протестный митинг в Хельсинки.

    Фото: финские СМИ

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    Комментарии 38

    hoboot18 Ноя 2023 в 18:48
    ЗОЖ беженца.
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