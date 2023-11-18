Фото: стремящиеся в Финляндию беженцы пересели с велосипедов на самокаты

Прибывающие на финскую границу со стороны России беженцы пересели с велосипедов на новый транспорт и теперь передвигаются на самокатах. Об этом 18 ноября сообщают финские СМИ со ссылкой на работающего в охране одного из открытых погранпунктов капитана Йоуко Киннунена.

«Сейчас, когда я смотрю на границу в паре сотен метров, вижу, что оттуда уже прибывает следующая группа. Их документы имеют российские отметки о досмотре, но сюда допускают группы с неполными документами. Они идут к финской границе пешком, а теперь даже скользят на самокатах», — сказал он журналистам.