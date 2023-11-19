«Кажется, что беженцев выталкивают в Финляндию»: снова закрыт ближайший к России погранпереход

Пограничный переход «Вартиус» на границе Финляндии с Россией пришлось временно закрыть в воскресенье, 19 ноября, сообщил журналистам его начальник капитан Йоуко Киннунен.
Как он объяснил представителям финских СМИ, это решение связано с тем, что «с российской стороны вытолкали людей на шлагбаум и закрыли за ними пограничные заграждения».
Киннунен добавил, что у него вообще создалось впечатление, что россияне «подтолкнули и привезли людей к границе», а беженцы якобы даже не хотели приезжать в Финляндию.
Как писала «Фонтанка», «Вартиус» закрывался и накануне, примерно за 30 минут до планового времени прекращения работы. Причиной назвали перегрузку.
К утру 19 ноября на «Вартиус» прибыли финские военные.
Добавим, что в воскресенье в приграничной Лаппенранте проходит митинг против закрытия погранпереходов с Россией. Его участники, в частности, заявляют о том, что из-за подобного решения финских властей лишатся возможности общения с членами семей.