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    «Кажется, что беженцев выталкивают в Финляндию»: снова закрыт ближайший к России погранпереход

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    Пограничный переход «Вартиус» на границе Финляндии с Россией пришлось временно закрыть в воскресенье, 19 ноября, сообщил журналистам его начальник капитан Йоуко Киннунен.

    Как он объяснил представителям финских СМИ, это решение связано с тем, что «с российской стороны вытолкали людей на шлагбаум и закрыли за ними пограничные заграждения».

    Киннунен добавил, что у него вообще создалось впечатление, что россияне «подтолкнули и привезли людей к границе», а беженцы якобы даже не хотели приезжать в Финляндию.

    Как писала «Фонтанка», «Вартиус» закрывался и накануне, примерно за 30 минут до планового времени прекращения работы. Причиной назвали перегрузку.

    К утру 19 ноября на «Вартиус» прибыли финские военные.

    Добавим, что в воскресенье в приграничной Лаппенранте проходит митинг против закрытия погранпереходов с Россией. Его участники, в частности, заявляют о том, что из-за подобного решения финских властей лишатся возможности общения с членами семей.

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