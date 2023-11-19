На финской границе появились военные

Финские военные начали оказывать помощь пограничникам на пропускном пункте «Вартиус», пишут финские СМИ.
Как сообщают 19 ноября журналисты, они занимаются строительством защитных заграждений — барьеров — на приграничной территории.
По оценкам финских пограничников, ночь на воскресенье прошла спокойно. Накануне, в субботу, 67 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. Двое незаконно пресекли границу в Южной Карелии и были задержаны. В воскресенье ожидается оживленный трафик. В очереди уже стоят автомобили, направляющиеся в Хельсинки, Тампере и Турку. Подъезжают и беженцы.
Как ночуют беженцы на границе, жгут костры и спят друг на друге, — читайте и смотрите на «Фонтанке».