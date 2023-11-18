Жгут костры, готовят еду и спят вповалку. Как ночевали беженцы на закрытой с финской стороны «Торфяновке»

Желающие получить убежище в Финляндии граждане Сирии, Пакистана и Йемена заночевали на российском погранпункте «Торфяновка», когда зеркальная «Ваалимаа» ожидаемо от них закрылась в полночь. О том, что происходило на границе в историческую ночь 18 ноября рассказывает портал 47news.

47news.ru

После закрытия финского погранпункта возмущенные беженцы кричали на английском что-то вроде: «Пропускай!». Но это не сработало. В пятиградусный мороз люди на улице разводили костры и готовили на огне еду в котелках.

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





К утру иностранцы переместились в российский пункт пропуска. Им пришлось спать на бетонном полу, железных скамейках и собственных сумках. Еды при себе у них нет, а воду — только из-под крана. Как отмечает корреспондент портала, российские пограничники их не выгоняют и относятся с сочувствием. У беженцев есть все документы для законного пребывания на территории России. Депортировать их могут только, если истечет срок визы.

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Из-за наплыва беженцев со стороны России Финляндия в 00:00 18 ноября закрыла основные пункты пропуска на границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Финские пограничники выставили на них барьеры и закрыли шлагбаумы. До сих пор открытыми оставались отдаленные пункты пропуска «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». Некоторые просители убежища добирались до них на самокатах. К вечеру 18 ноября временно закрыли и «Вартиус».



Часть жителей Финляндии выступила против решения властей о закрытии границ. Граждане создали петицию, которую на данный момент подписали более 9,8 тысяч человек. Около ста человек вышли на протестный митинг в Хельсинки.