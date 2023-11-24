Железная связь. Что Россия продолжает поставлять Финляндии?

Взаимная торговля России и Финляндии через железнодорожные перевозки сократилась, но не замерла полностью после введения санкций. Как следует из данных ИА Infranews, за десять месяцев 2023 года Россия экспортировала в Финляндию 2,6 млн тонн грузов. Преимущественно это удобрения и немного химических грузов и никелевого штейна.



Для сравнения, до начала СВО в направлении Финляндии ежемесячно перевозилось более 1 млн тонн разных грузов. Россия экспортировала круглый лес, окатыши, удобрения, СУГи (сжиженный углеводородный газ) и нефть. После начала СВО «в ноль» ушли окатыши и лес, до конца 2022 года еще перевозились СУГи и нефть.