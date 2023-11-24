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    Железная связь. Что Россия продолжает поставлять Финляндии?

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    Взаимная торговля России и Финляндии через железнодорожные перевозки сократилась, но не замерла полностью после введения санкций. Как следует из данных ИА Infranews, за десять месяцев 2023 года Россия экспортировала в Финляндию 2,6 млн тонн грузов. Преимущественно это удобрения и немного химических грузов и никелевого штейна.

    Для сравнения, до начала СВО в направлении Финляндии ежемесячно перевозилось более 1 млн тонн разных грузов. Россия экспортировала круглый лес, окатыши, удобрения, СУГи (сжиженный углеводородный газ) и нефть. После начала СВО «в ноль» ушли окатыши и лес, до конца 2022 года еще перевозились СУГи и нефть.

    Из Финляндии в Россию за 10 месяцев 2023 года поступило всего 11 тысяч тонн грузов. Преимущественно это бумага, идущая транзитом в страны Средней Азии и Монголию вагонами. Перевозки бумаги контейнерами были прекращены с 2023 года.

    Для сравнения, до начала СВО из Финляндии через погранпереходы с РФ по железной дороге шло от 30 до 70 тыс. тонн грузов ежемесячно. Кроме бумаги, это были нефтепродукты (масла, смазки, бензин), магнезит и медный штейн.

    Практически весь объем перевозок идет через погранпереход Бусловская —Вайниккала.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что после закрытия большинства автомобильных пунктов пропуска на границе между Финляндией и Россией остался работающий железнодорожный пункт пропуска. Ранее финское МВД оценило риски его закрытия. Как отмечалось в документе, железнодорожный транспорт играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, поскольку российские удобрения транспортируются по железной дороге в третьи страны, где они обеспечивают безопасность производства продуктов питания.

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