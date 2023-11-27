Запреты не для всех. «Фонтанка» узнала, для кого открыта российско-финская граница

Российско-финская граница закрыта не для всех финнов: рабочие, осуществляющие уход за Сайменским каналом, пересекают границу «в обычном порядке», рассказали «Фонтанке» в пограничной охране страны 27 ноября.



Рабочие должны иметь действующие разрешения на пересечение границы — в противном случае работа на участке невозможна, так как пункт закрыт. «Других пограничных перевозок не существует», — подчеркнули в пограничной службе.

За оформление соответствующих разрешений отвечает финская пограничная служба. Такой пропуск позволяет пересекать внешнюю границу не только через погранпукнты, а также вне официальных часов работы.