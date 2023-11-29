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    «Перед лицом гибридной атаки». Польша пошлет военных советников в Финляндию

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    Польша пошлет военных советников в Финляндию для помощи в охране границы, передает в ночь на 29 ноября РИА Новости. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера.

    «Одним из итогов визита <...> президента Финляндии Саули Ниинисте <...> является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу», — написал Сивера.

    Он добавил, что группа польских военных советников будет на месте передавать знания финнам как «союзникам по НАТО и партнерам по ЕС».

    Напомним, ранее из-за ситуации с мигрантами Финляндия объявила, что на две недели закроет все пункты пересечения на границе с Россией для беженцев. По словам финского премьера Петтери Орпо, пропускать через границу будут только грузовой транспорт.

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