Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, передает 20 октября РИА Новости.
МИД РФ поручено уведомить Хельсинки.
Напомним, соглашение было подписано 13 апреля 2012 года в Хельсинки заместителем министра регионального развития РФ Максимом Травниковым и государственным секретарем Министерства занятости и экономики Финляндской Республики Йоуни Хакала. "Фонтанка" тогда писала об этом.
Оно заменяло соглашение от 1992 года между правительствами РФ и Суоми о сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ожидалось, что новый договор укрепит "договорно-правовую основу осуществления сотрудничества между центральными властями и приграничными регионами России и Финляндии" и создаст "симметричную систему взаимодействия".
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