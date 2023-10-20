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    Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству

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    3 комментария

    Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, передает 20 октября РИА Новости.

    МИД РФ поручено уведомить Хельсинки.

    Напомним, соглашение было подписано 13 апреля 2012 года в Хельсинки заместителем министра регионального развития РФ Максимом Травниковым и государственным секретарем Министерства занятости и экономики Финляндской Республики Йоуни Хакала. "Фонтанка" тогда писала об этом.

    Оно заменяло соглашение от 1992 года между правительствами РФ и Суоми о сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ожидалось, что новый договор укрепит "договорно-правовую основу осуществления сотрудничества между центральными властями и приграничными регионами России и Финляндии" и создаст "симметричную систему взаимодействия".

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    Комментарии 3

    Гость20 Окт 2023 в 20:44
    Россия умудрилась изгадить всё за максимально короткий срок. Талант, однако.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 20:39
    Михаил Мишустин неправильно делил государственную землю, возглавляя Комитет по управлению госимуществомЪ... Не стоило ему светиться на публику, право же, не стоило...
    +0−0
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