«Беженцы — это бремя для обеих стран». Кто свозит мигрантов на российско-финскую границу

Заявление финских властей о том, что Кремль подстроил набег беженцев на границы, — это серьезное обвинение, которое требует доказательств. «Фонтанка» два дня искала их в чатах, где сотни арабоговорящих людей обсуждают эмиграцию в Финляндию через Россию.



Число беженцев, которых финские пограничные службы официально у себя зарегистрировали с начала кризиса, — чуть больше 400 человек. Это на два порядка меньше, чем количество желающих повторить этот путь, невзирая на то, что он стал гораздо длиннее и сложнее. В специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают стратегию и тактику таких бросков, — тысячи людей и еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно.



Убедившись в том, что до границы беженцев совершенно точно довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами, корреспондент «Фонтанки» несколько дней наблюдал за общением арабов в их чатах, пытаясь понять, как работает эта система.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первое, что бросается в глаза: подавляющее большинство людей в растерянности и пытается найти хоть какие-то крупицы информации о том, что их ждет на пути в Финляндию и как его можно облегчить. Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается. В список обязательных трат входит получение российской визы, билет до Москвы или Минска, трансфер до Петербурга. Это тысячи евро на человека.



Способа нелегально попасть в Россию, тем более на самолете, не существует. Так что когда российские пограничники говорят, что все мигранты, выезжая в Финляндию, показывают полностью легальные документы, они не врут. Другое дело, что у многих сирийцев, йеменцев, иракцев российские визы уже просрочены. Самый стандартный срок, на который их дают, — 30 дней. За это время сориентироваться человеку, не говорящему по-русски и ничего не понимающему в миграционном законодательстве, нелегко. А просроченная виза — это административное правонарушение, центр временного содержания, суд, штраф и депортация.



Фото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» спросила арабского юриста, который консультирует своих земляков в одном из чатов, видит ли он признаки спланированной акции российских властей по переправке беженцев в Финляндию. «Я хочу вам сказать, что российские власти задержали многих людей и вернули их с окраин Санкт-Петербурга, а также арестовали тех, у кого нет действующей визы для пребывания в Российской Федерации, включая женщин и детей», — был ответ.





Кто он, откуда и почему предлагает свои услуги — неизвестно. Но юридические советы «бывалых» на форумах выглядят примерно так: «Въезжаете в Финляндию и просите убежища. После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ. В течение этого периода вы пытаетесь урегулировать свою ситуацию». Также активно обсуждается вопрос — есть ли смысл после пересечения российского кордона выбросить паспорт и явиться к финнам уже без документов. Сирийцы недоумевают — а в чем смысл, если у вас легальные документы? Но ответ расставляет все по местам — этот шаг актуален для марокканцев, у которых в стране нет никакой войны, и им поэтому совершенно точно откажут в убежище. А так есть шанс сказать, что ты тоже сириец, просто потерял паспорт. Дальше, можно предположить, финские СМИ расскажут о том, как русские пограничники пропустили через границу человека вообще без документов.



Жалобы на российскую полицию массово идут сейчас из района Костомукши, где финны оставили работающим пункт пропуска Вартиус — ближайший теперь к Петербургу.

«Брат мой, у русских плохое настроение. Они не разрешили мне поехать к ним», — рассказывает один из «попытавшихся».

«Короче говоря, беженцы — это бремя для обеих стран», — проницательно пишет еще один. «Молодых людей, которые вчера переехали, русские привезли обратно из района Саллы, и они были в машине», — это уже отчет о следующем после Костомукши работающем пункте пропуска.

«До сих пор я не слышал, чтобы кто-нибудь с просроченной российской визой пересекал границу из российского пункта в финский. У большинства из тех, кто пересекает границу, еще не истек срок действия российской визы. Обратите внимание, что сорок человек были арестованы за нарушение российской визы в пункте Вартиус», — обращает внимание один из участников чата.



«После всех этих многочисленных случаев, которые случаются с людьми с просроченными визами (на данный момент я знаю около девяти человек), я был бы глупцом, если бы рискнул, потому что в дороге вас неизбежно остановят и поймают, в отличие от того, как было в первые два дня, когда патрулей было не так много», — говорит другой.

Один из ключевых терминов в чате — «مهرب», «Мухариб». Гугл-переводчик зловеще переводит это как «торговец людьми». Знакомый нам сириец объясняет: речь о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. О таких людях говорят с неприязнью, обещают, что они точно обманут, заберут деньги, а услугу не окажут. Но все ищут, как с ними связаться, и рассказывают о своем опыте.

«Ребята, первый вопрос, почему так мало приехавших в Финляндию, то есть неделю назад, по официальным данным, около 250 человек пропустили. Знаю, что каждый «мухариб» отправлял примерно 6–7 машин в день, то есть около 25 человек и более, а вы знаете, сколько там контрабандистов и посредников, из Минска каждый день в течение недели выезжало около 100 человек. Куда делись остальные люди?, — задается вопросом один из участников чата. — Я знаю много людей, которые выезжали с «мухарибами», и я тоже поехал 15-го числа. С нами ехало пять машин за один день, но две машины остановила полиция, и те, кто был в них, сейчас находятся под стражей в России».



«Ребята, мы из Карелии, в Петербурге, от погранперехода Салла. Если кто-то находится на той же дороге, разворачивайтесь и возвращайтесь. Те, кто там стоят, не обычные полицейские — ФСБ. Я египтянин, и с нами было двое сирийцев, у которых просрочена виза. Они нам сказали буквально: не портите отношения между двумя странами», — горюет неудачливый беженец.

Иными словами, утверждать, что российские власти намеренно свозят к границе беженцев, чтобы «дестабилизировать» Финляндию, можно, только предположив, что все чаты с тысячами подписчиками и десятками тысяч сообщений подделаны какой-то хитроумной и очень работящей российской спецслужбой.

«Фонтанка» попробовала проверить, работает ли все еще этот путь с «мухарибами». В обсуждениях участников чатов фигурировала цифра 2000–3000 евро. Столько якобы стоит добраться до Финляндии при помощи таких посредников. Опытным путем удалось выяснить, что тут речь идет о «пакетной» услуге: приглашение из России (его делают турфирмы под бронь в гостинице), билет на самолет до Минска или Москвы, дорога до Петербурга и заброска поближе к границе. Причем эта цифра, очевидно, не включала велосипед, который надо было отдельно покупать с фургонов в районе Выборга, и действовала лишь до тех пор, пока работали три ближайшие к Петербургу пункта пропуска.



После того, как финны их закрыли, дорога до границы сильно подорожала. Кроме того, стало серьезно холодно, да и подвозят теперь максимум за 30 км до границы — дальше сам. Ну и плюс машины на подъездах реально останавливают, проверяют документы; у кого виза просрочена — дальше не едет.

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Общаться с «нашим» «мухарибом» было нелегко. Судя по номеру телефона, сим-карта у него польская. На фотографии в профиле — старенький черный Opel с евросоюзовскими номерами. По-английски и по-русски он не говорит, арабским явно пользуется, как и мы, через гугл-переводчик. По ходу общения выяснилось, что он вообще турок.



В начале разговора речь зашла о 700 евро за человека. Или 2800 за четырех — в полной машине. За эти деньги он обещал отвезти к пункту пропуска Салла. Это очень далеко — с Мурманской трассы надо поворачивать у Кандалакши, а потом еще 170 км по, мягко говоря, не очень хорошей дороге на запад. Это самый дальний из продолживших работать пунктов пропуска на границе с Финляндией, самый «дикий» и пока не принесший печальных новостей о развороте беженцев.



По ходу разговора цена снизилась до 450 евро с человека. Однако, несмотря на европейские номера, высаживать беженцев он собирается на российской территории, и как далеко от границы, не говорит: «В зависимости от ситуации». Можно предположить, что речь идет об окрестностях поселка Куолоярви в Мурманской области, где за 10 километров до пункта пропуска расположен пограничный пост. На минутку, сейчас там -21°С. В ответ на просьбу подвезти к самому пункту пропуска за дополнительные деньги — потому что мы опасаемся, что он нас высадит в глухом лесу, и мы там насмерть замерзнем, «мухариб» полез в бутылку, заявив, что мы должны доверять его моральным качествам и вообще мы его такими подозрениями оскорбляем. Короче, не договорились.



В конечном итоге нам так и не удалось отыскать следы координируемой из одного центра системы гарантированной доставки беженцев до финской границы. Если она и есть, то работает она весьма так себе, не давая гарантий добраться до цели. Никаких доказательств того, что российские власти якобы намеренно выпихивают беженцев в Финляндию, за несколько дней общения с арабскими путешественниками не появилось. Но стоит признать, бизнес на обслуживании беженцев действительно существует, и оборот у него немаленький.



О том, что выходцы из стран Магриба на самом деле оккупируют границы Евросоюза — далеко не только финские, редакции рассказал знакомый житель Сирии.

