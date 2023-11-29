В Кремле говорят о возможной напряженности из-за концентрации военных в Финляндии на границе с РФ

Меры по усилению охраны границы Финляндии с Россией избыточные, скандинавской стране никто не угрожает. Такое мнение в ходе конференц-колла с журналистами 29 ноября выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает. В данном случае, это, конечно, избыточная абсолютно мера по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит госагентство ТАСС.

По его словам, напряженность как раз может возникнуть из-за стягивания дополнительных подразделений к российской границе. Он предостерег, что увеличение концентрации военных будет представлять угрозу для России.

