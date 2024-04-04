Финны закрыли границу с Россией «до дальнейшего уведомления»

Власти Финляндии решили бессрочно продлить закрытие границы с Россией. КПП не откроются «до дальнейшего уведомления». Такое предложение МВД одобрило 4 апреля правительство Суоми.

На этот раз в финском правительстве не говорят, когда может открыться восточная граница, но уточняют, что правила будут действовать с 15 апреля — дата, до которой продлевали ограничения в последний раз. В кабмине добавили, что решение останется в силе до дальнейшего уведомления, «но не дольше, чем необходимо».



Для туристов также будут закрыты пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио, чтобы не допустить «инструментальную миграцию» по воде.

