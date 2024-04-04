Финны закрыли границу с Россией «до дальнейшего уведомления»

Власти Финляндии решили бессрочно продлить закрытие границы с Россией. КПП не откроются «до дальнейшего уведомления». Такое предложение МВД одобрило 4 апреля правительство Суоми.
На этот раз в финском правительстве не говорят, когда может открыться восточная граница, но уточняют, что правила будут действовать с 15 апреля — дата, до которой продлевали ограничения в последний раз. В кабмине добавили, что решение останется в силе до дальнейшего уведомления, «но не дольше, чем необходимо».
Для туристов также будут закрыты пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио, чтобы не допустить «инструментальную миграцию» по воде.
«Финские власти рассматривают это как долгосрочную ситуацию. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о существенном изменении ситуации. <...> У границы Финляндии с российской стороны находятся сотни, а возможно, и тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии», — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.
В правительстве добавили, что инструментальная миграция — это один из способов, с помощью которого Россия «может оказывать давление и влиять на безопасность и стабильность Финляндии и Евросоюза». Власти Финляндии отметили, что сейчас разрабатывается законопроект о мерах по борьбе с этим явлением. Закон выделит положения, при которых правительство сможет ограничивать прием заявлений о предоставлении международной защиты на границе Финляндии и в непосредственной близости от нее.