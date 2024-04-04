    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, сев

    760мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    Финны закрыли границу с Россией «до дальнейшего уведомления»

    2193
    11 комментариев

    Власти Финляндии решили бессрочно продлить закрытие границы с Россией. КПП не откроются «до дальнейшего уведомления». Такое предложение МВД одобрило 4 апреля правительство Суоми.

    На этот раз в финском правительстве не говорят, когда может открыться восточная граница, но уточняют, что правила будут действовать с 15 апреля — дата, до которой продлевали ограничения в последний раз. В кабмине добавили, что решение останется в силе до дальнейшего уведомления, «но не дольше, чем необходимо».

    Для туристов также будут закрыты пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио, чтобы не допустить «инструментальную миграцию» по воде.

    «Финские власти рассматривают это как долгосрочную ситуацию. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о существенном изменении ситуации. <...> У границы Финляндии с российской стороны находятся сотни, а возможно, и тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии», — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

    В правительстве добавили, что инструментальная миграция — это один из способов, с помощью которого Россия «может оказывать давление и влиять на безопасность и стабильность Финляндии и Евросоюза». Власти Финляндии отметили, что сейчас разрабатывается законопроект о мерах по борьбе с этим явлением. Закон выделит положения, при которых правительство сможет ограничивать прием заявлений о предоставлении международной защиты на границе Финляндии и в непосредственной близости от нее.

    Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияЗакрытие границы с Россией
    ЛАЙК10
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    Гость04 Апр 2024 в 14:03
    Когда нужное уведомление окажется прямо перед носом главы финского МВД в Хельсинки и неодобрительно покачает головой в балаклаве - тогда уже поздно будет издавать указ об открытии границы...
    +0−0
    chip104 Апр 2024 в 14:03
    Прекрасная новость, надеюсь эта граница будет закрыта на века, нам не нужны финские оппортунисты!
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close