Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских безэкипажных морских катеров в Чёрном море

Кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров показало Министерство обороны России
Министерство обороны РФ
В военном ведомстве уточнили, что в течение дня морская авиация ВМФ ликвидировала пятнадцать катеров.
Накануне Минобороны России сообщало, что «в течение прошедшей ночи десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова дежурными средствами ПВО». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал о несдетонировавших суббоеприпасах, рассыпавшихся в районе Северной стороны после сбития ракет.