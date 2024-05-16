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    Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских безэкипажных морских катеров в Чёрном море

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    Кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров показало Министерство обороны России 16 мая. Морские беспилотники, которые следовали по направлению к Крыму, были замечены в западной части акватории Чёрного моря.

    Министерство обороны РФ

    В военном ведомстве уточнили, что в течение дня морская авиация ВМФ ликвидировала пятнадцать катеров.

    Накануне Минобороны России сообщало, что «в течение прошедшей ночи десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова дежурными средствами ПВО». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал о несдетонировавших суббоеприпасах, рассыпавшихся в районе Северной стороны после сбития ракет.

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