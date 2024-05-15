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    После сбития ракет ATACMS в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Губернатор показал фото

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    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 15 мая сообщил о несдетонировавших суббоеприпасах, рассыпавшихся в районе Северной стороны после сбития ракет ATACMS. Информацию о произошедшем и фотографии зарядов он разместил в своем телеграм-канале.

    Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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    «Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров», — написал градоначальник. И напомнил, что опасные находки нельзя поднимать.

    Ранее сегодня утром Минобороны России в своем телеграм-канале сообщило, что «в течение прошедшей ночи десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова дежурными средствами ПВО».

    Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

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