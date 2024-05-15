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    Над Крымом уничтожены 10 ракет, в Белгородской области — 9 БПЛА, а также снаряды, ракеты и авиабомбы

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    Минобороны сообщает о пресечении атак в четырёх регионах ночью 15 мая.

    Противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа, крупнокалиберные реактивные снаряды, французские управляемые авиабомбы «Хаммер», американские оперативно-тактические ракеты «Атакмс» и противорадиолокационные ракеты «Харм».

    Система ПВО уничтожила десять оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Крыма. В Белгородской области — две ПРР «Харм», две УАБ «Хаммер», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. Три беспилотника перехвачены в Брянской области и пять уничтожены в Курской.

    Напомним, в Белгородском районе после атаки начался пожар в жилом доме, ранены два человека. Кроме того, губернатор Ростовской области сообщил о взрывах на топливной базе из-за атаки дронов.

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