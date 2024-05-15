После отражения атаки на Белгород начался пожар, есть раненые

Система ПВО 15 мая сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Есть раненые мирные жители, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги», — написал Гладков.
Пострадавших направили в областную клиническую больницу. Пожар на месте тушат сотрудники МЧС.
Всего в поселке повреждены ЛЭП и семь частных домов: в них выбиты окна, посечены заборы, кровли, а также два автомобиля. Ещё один дом задело в селе Головино.
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«Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавляет губернатор.
Сигнал ракетной опасности запускали в Белгородском районе в 0:51 и в 4:28. В 5:33 появилась информация о его отмене.