Реклама

    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    После отражения атаки на Белгород начался пожар, есть раненые

    955
    обсудить

    Система ПВО 15 мая сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Есть раненые мирные жители, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    ПоделитьсяПоделиться

    «В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги», — написал Гладков.

    Пострадавших направили в областную клиническую больницу. Пожар на месте тушат сотрудники МЧС.

    ПоделитьсяПоделиться

    Всего в поселке повреждены ЛЭП и семь частных домов: в них выбиты окна, посечены заборы, кровли, а также два автомобиля. Ещё один дом задело в селе Головино.


    «Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавляет губернатор.

    Сигнал ракетной опасности запускали в Белгородском районе в 0:51 и в 4:28. В 5:33 появилась информация о его отмене.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛАБелгород
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close