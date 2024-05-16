Гладков: только в одном округе Белгородской области после обстрелов нужно восстановить 1200 домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о будущем Грайворонского городского округа региона — наиболее пострадавшего от обстрелов с территории Украины. Всего предстоит восстановить более 1200 домов , сообщил Гладков 16 мая в своем официальном тг-канале.

«На сегодняшний день общий объем разрушений после мартовских атак противника составляет 1041 объект . При этом мы понимаем, что когда все жители, временно покинувшие округ, вернутся в свои дома и проведут тщательный осмотр домовладений, эта цифра увеличится. Поэтому сейчас ставим в план 1200 объектов , которые необходимо восстановить», — сказано в сообщении губернатора.

