Реклама

    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    765мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.92eur98.9
    Реклама

    Гладков: только в одном округе Белгородской области после обстрелов нужно восстановить 1200 домов

    1271
    14 комментариев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о будущем Грайворонского городского округа региона — наиболее пострадавшего от обстрелов с территории Украины. Всего предстоит восстановить более 1200 домов, сообщил Гладков 16 мая в своем официальном тг-канале.

    «На сегодняшний день общий объем разрушений после мартовских атак противника составляет 1041 объект. При этом мы понимаем, что когда все жители, временно покинувшие округ, вернутся в свои дома и проведут тщательный осмотр домовладений, эта цифра увеличится. Поэтому сейчас ставим в план 1200 объектов, которые необходимо восстановить», — сказано в сообщении губернатора.

    Гладков уточнил, что минимум 29 полностью разрушенных домов предстоит отстроить заново.

    В населенных пунктах, где оперативная обстановка позволяла приступить к работам ранее, 124 поврежденных жилых объекта уже восстановлены. Но в поселке Горьковский, селах Козинка и Мокрая Орловка, где повреждено 239 индивидуальных домов и 107 квартир в четырех многоэтажках, работы начать невозможно «из-за напряженной оперативной обстановки».

    Напомним, очередному массированному обстрелу территория Белгородской области подверглась 13 мая. Дроны ВСУ тогда атаковали несколько населенных пунктов как раз Грайворонского городского округа.

    Также 13 мая над Белгородской областью были сбиты 16 реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 «Вампир». Всего в тот день пострадали семь человек.

    В последние месяцы Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 20 марта губернатор региона Владислав Гладков заявил, что школьники в Белгороде и приграничных районах уйдут на каникулы досрочно. Позже было решено эвакуировать детей в другие регионы России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Белгородская областьОбстрелы
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close