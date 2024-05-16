Гладков: только в одном округе Белгородской области после обстрелов нужно восстановить 1200 домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о будущем Грайворонского городского округа региона — наиболее пострадавшего от обстрелов с территории Украины. Всего предстоит восстановить более
«На сегодняшний день общий объем разрушений после мартовских атак противника составляет
Гладков уточнил, что минимум 29 полностью разрушенных домов предстоит отстроить заново.
В населенных пунктах, где оперативная обстановка позволяла приступить к работам ранее,
Напомним, очередному массированному обстрелу территория Белгородской области подверглась 1
Также 13 мая над Белгородской областью были сбиты 16 реактивных снарядов украинской
В последние месяцы Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.