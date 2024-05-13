Очередной обстрел Белгорода: есть пострадавшие, повреждены машины и дома

ПВО сбивала воздушные цели на подлете к Белгороду. В результате украинского обстрела не обошлось без пострадавших, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков вечером 13 мая.
По его данным, пострадали семь мирных жителей. Двоих мужчин с черепно-мозговыми травмами в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела также находятся в больнице. Еще один мужчина получил медпомощь и от госпитализации отказался.
В Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, повреждения получили два автомобиля.
В поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены восемь автомобилей. Кроме того, пробита кровля хозпостройки частного домовладения и осколками посечен один автомобиль. По одному частному дому повреждено в селах Таврово и Репное. В поселке Майский пострадала одна машина.
Дроны ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Обошлось без пострадавших.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, 13 мая около 17:00 мск средствами ПВО над Белгородской областью сбиты 16 реактивных снарядов украинской РЗСО RM-70 «Вампир».