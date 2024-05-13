Очередной обстрел Белгорода: есть пострадавшие, повреждены машины и дома

ПВО сбивала воздушные цели на подлете к Белгороду. В результате украинского обстрела не обошлось без пострадавших, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков вечером 13 мая.



По его данным, пострадали семь мирных жителей. Двоих мужчин с черепно-мозговыми травмами в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела также находятся в больнице. Еще один мужчина получил медпомощь и от госпитализации отказался.

В Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, повреждения получили два автомобиля.