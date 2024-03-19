Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов

Тысячи детей из Белгородской области вывезут в другие регионы России из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил 19 марта губернатор области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».
«Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] — 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край», — цитирует госагентство ТАСС слова главы региона.
Сегодня после утреннего обстрела в поселке Разумное Белгородской области пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил Гладков.
«У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — написал губернатор в своем тг-канале.
Утром во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими ПВО еще девяти реактивных снарядов над Белгородской областью.
«Около 10.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сказано в сообщении военного ведомства.
Напомним, 18 марта в Белгородской области целая семья погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское. Были убиты бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын 17 лет. Спасти удалось только маленькую девочку, которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.