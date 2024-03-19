Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов

Тысячи детей из Белгородской области вывезут в другие регионы России из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил 19 марта губернатор области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».



«Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] — 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край», — цитирует госагентство ТАСС слова главы региона.

Сегодня после утреннего обстрела в поселке Разумное Белгородской области пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил Гладков.