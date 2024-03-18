Семья погибла от попадания снаряда в частный дом под Белгородом. Спасти удалось только маленькую девочку

Семья погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское Белгородской области. О последствиях нового обстрела со стороны ВСУ сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков 18 марта.
По словам Гладкова, в доме погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын
После воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, шести автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор. Женщина получила осколочное ранение грудной клетки, мужчина — осколочное ранение руки. Оба были госпитализированы в городскую больницу.
В Белгородском районе различные повреждения выявили в поселке Октябрьский — повреждено здание производственного предприятия, в котором выбиты окна, посечены кровля и дверь. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного дома. В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли. Также повреждены 22 автомобиля.
Оперативные службы работают на местах.