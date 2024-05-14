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    Первые итоги сильнейшего в истории геомагнитного шторма

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    Первые итоги экстремального геомагнитного шторма подводит 14 мая центр «ФОБОС». С 10 по 12 мая магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнце 7–9 мая. В те дни скорость солнечного ветра была почти вдвое выше обычной, магнитное поле — в шесть раз сильнее, и направление магнитного поля выброса оказалось «подходящим» для начала магнитной бури.

    Первыми приход солнечных масс зарегистрировали вечером 10 мая спутники, находящиеся в 1,5 миллиона километров от Земли, на линии между звездой и нашей планетой. В тот же вечер магнитная буря превысила уровень G4, а после полуночи 11 мая достигла максимального G5. Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты. Его наблюдали, судя по соцсетям, в таких местах, где оно бывает очень редко, например, в Феодосии, Казани и Мексике.

    В Петербурге и Ленинградской области аврора была хорошо видна, несмотря на начало белых ночей.

    Геомагнитная активность пошла на спад 12 мая. На Солнце тем временем продолжались вспышки, особенно крупные — 10 и 11 мая, поэтому учёные ждали новую магнитную бурю. Но выброшенные массы вещества, подойдя к нашей планете 12 мая, отклонились и задели нас по касательной. Уровень геомагнитных возмущений 12 и 13 мая не превысил G2-G3, к полудню 13 мая они стихли.

    По данным Института космических исследований РАН, магнитная буря 10–12 мая стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в этом столетии. Предыдущая сильная буря была 24 марта этого же года, но она не превысила G4 и завершилась быстрее, чем предполагалось.

    «Научный анализ происходивших событий ещё продолжается, и подробную картину происходящего можно будет оценить лишь спустя некоторое время», — отмечается в сообщении.

    Сейчас Солнце продолжает оставаться очень активным. Сегодня, 14 мая, около 5:10 зафиксирована ещё одна сильная вспышка балла Х1,7. Сегодня вечером и завтра в первой половине дня возможны магнитные бури слабой и средней интенсивности класса G1-G2. Затем, скорее всего, Солнце успокоится и будет накапливать энергию для новых вспышек.

    Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечного вещества. Если они попадают по Земле, то — при определенном стечении условий — вызывают возмущения магнитного поля Земли, или геомагнитные бури. Силу бури принято измерять по возрастанию геомагнитного индекса Kp, и разделять на пять уровней от G1 до G5. В завершившейся геомагнитной буре 10–12 мая повинны вспышки, которые происходили на Солнце 8 мая. На то, чтобы солнечное вещество преодолело 150 миллионов километров, которые отделяют Солнце от Земли, обычно требуется 3–4 дня, но скорость корональных выбросов массы в данном случае оказалась выше почти в два раза, поэтому первый «удар» по земной магнитосфере произошел уже вечером 10 мая.

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