Первые итоги сильнейшего в истории геомагнитного шторма

Северное сияние из кабины самолёта Фото: читатель «Фонтанки» Георгий Кронштадт Фото: читатель «Фонтанки» Ksen Волгоградская область Фото: читатель V1 Северное сияние из кабины самолёта Фото: читатель «Фонтанки» Георгий Луга Фото: Читатель «Фонтанки» Илья Поделиться Поделиться





Первые итоги экстремального геомагнитного шторма подводит 14 мая центр «ФОБОС». С 10 по 12 мая магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнце 7–9 мая. В те дни скорость солнечного ветра была почти вдвое выше обычной, магнитное поле — в шесть раз сильнее, и направление магнитного поля выброса оказалось «подходящим» для начала магнитной бури.



Первыми приход солнечных масс зарегистрировали вечером 10 мая спутники, находящиеся в 1,5 миллиона километров от Земли, на линии между звездой и нашей планетой. В тот же вечер магнитная буря превысила уровень G4, а после полуночи 11 мая достигла максимального G5. Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты. Его наблюдали, судя по соцсетям, в таких местах, где оно бывает очень редко, например, в Феодосии, Казани и Мексике.



В Петербурге и Ленинградской области аврора была хорошо видна, несмотря на начало белых ночей.



Геомагнитная активность пошла на спад 12 мая. На Солнце тем временем продолжались вспышки, особенно крупные — 10 и 11 мая, поэтому учёные ждали новую магнитную бурю. Но выброшенные массы вещества, подойдя к нашей планете 12 мая, отклонились и задели нас по касательной. Уровень геомагнитных возмущений 12 и 13 мая не превысил G2-G3, к полудню 13 мая они стихли.



По данным Института космических исследований РАН, магнитная буря 10–12 мая стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в этом столетии. Предыдущая сильная буря была 24 марта этого же года, но она не превысила G4 и завершилась быстрее, чем предполагалось.



«Научный анализ происходивших событий ещё продолжается, и подробную картину происходящего можно будет оценить лишь спустя некоторое время», — отмечается в сообщении.

