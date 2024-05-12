Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    767мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Сияние ночью было необычным. Почему так происходит?

    2470
    2 комментария

    Экстремальный геомагнитный шторм продлил сезон северного сияния в Ленинградской области. Аврору в ночь на 12 мая наблюдали не только петербуржцы, но и жители других регионов, например Калининградской и Тюменской областей.

    ПоделитьсяПоделиться

    В Ленинградской области сезон охоты за сиянием заканчивается с приближением белых ночей. Но сильные сияния, как сегодняшнее, всё ещё хорошо видно — там, где этому не мешают облака. Редкими были и цвета сияния — розовый, сиреневый.

    Самый распространенный цвет полярного сияния — зелёный. Зелёные сияния возникают, когда заряженные частицы сталкиваются с высокой концентрацией молекул кислорода в земной атмосфере на высотах 100–300 километров. Красные полярные сияния образуются, когда солнечные частицы вступают в реакцию с кислородом на больших высотах, обычно от 300 до 400 километров. Кислород здесь менее концентрирован и возбуждается с более высокой длиной волны, что делает свечение красным. Кроме того, человеческий глаз наиболее чувствителен к зелёному цветовому спектру, поэтому зелёные сияния мы видим лучше.

    11 мая ученые зафиксировали экстремально сильную вспышку на Солнце, которая стала второй по силе за последние семь лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Северное сияниеПолярное сияниеВспышки на СолнцеКрасивое небо
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close