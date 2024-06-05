«Ленфильм» приглашает уличных музыкантов играть в своем сквере на Каменноостровском. Но есть условие

Киностудия «Ленфильм» предлагает уличным музыкантам выступать в своем саду на Каменноостровском проспекте — об этом рассказали в пресс-службе 5 июня.
«Через это историческое место, бывшее когда-то одним из зеленых уголков сада «Аквариум», ежедневно проходит множество людей — жители и гости города идут в кинотеатр киностудии и на экскурсии, — аргументируют решение на киностудии. — Сквер напрямую примыкает к оживленному Каменноостровскому проспекту. Мы решили открыть это пространство для уличных музыкантов и приглашаем их здесь играть свою музыку».
Играть в сквере можно будет с 18:00 до 22:00, по согласованию с «Ленфильмом» (заявки с информацией о себе и простейшим видео выступлений ждут на адрес PR@lenfilm.ru). Но студия просит, чтобы в репертуаре присутствовала киномузыка — отечественная или зарубежная. Зато там готовы предоставить электричество для выступлений.
Напомним, ранее «Ленфильм» открыл обзорную площадку на монтажно-тонировочном корпусе.