Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, с-з

    756мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.56
    Реклама

    Музыка

    «Ленфильм» приглашает уличных музыкантов играть в своем сквере на Каменноостровском. Но есть условие

    1352
    обсудить

    Киностудия «Ленфильм» предлагает уличным музыкантам выступать в своем саду на Каменноостровском проспекте — об этом рассказали в пресс-службе 5 июня.

    «Через это историческое место, бывшее когда-то одним из зеленых уголков сада «Аквариум», ежедневно проходит множество людей — жители и гости города идут в кинотеатр киностудии и на экскурсии, — аргументируют решение на киностудии. — Сквер напрямую примыкает к оживленному Каменноостровскому проспекту. Мы решили открыть это пространство для уличных музыкантов и приглашаем их здесь играть свою музыку».

    Играть в сквере можно будет с 18:00 до 22:00, по согласованию с «Ленфильмом» (заявки с информацией о себе и простейшим видео выступлений ждут на адрес PR@lenfilm.ru). Но студия просит, чтобы в репертуаре присутствовала киномузыка — отечественная или зарубежная. Зато там готовы предоставить электричество для выступлений.

    Напомним, ранее «Ленфильм» открыл обзорную площадку на монтажно-тонировочном корпусе.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    МузыкаЛенфильм
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close