«Ленфильм» открыл смотровую площадку с видом на все петербургские доминанты

Киностудия «Ленфильм» наконец открыла для посещения смотровую площадку на крыше 10-го, монтажно-тонировочного корпуса, как и обещала летом 2023 года. Пока что посещение идет в тестовом режиме и возможно только с экскурсией — уточнили в пресс-службе 3 июня.
Продолжительность нахождения на террасе (абсолютно безопасной, с высокими бортами, выложенной плиткой и практически без наклона) — час. За взрослый билет придется выложить 550 рублей, дети допускаются с небольшой скидкой и только в возрасте от 14 лет.
Экскурсия проводится в будни в 18:00, в выходные дни в 15:00 и 18:00. Подниматься придется пешком по лестнице на высоту 7 этажа. Площадь крыши — 1100 квадратных метров.
Перед подъемом все посетители подписывают бумагу о безопасности. Запись и продажа билетов осуществляется на сайте киностудии.