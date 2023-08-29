«Ленфильм» готовит «русский Marvel» и «лучшую смотровую площадку» в городе. «Фонтанка» осмотрелась на месте

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока на страницах глянца фуд-критики рассказывают о достоинствах нового ресторана на территории киностудии, а администрация района в соцсетях — о новой котельной, «Фонтанка» забралась на крышу монтажно-тонировочного корпуса, пересчитав оттуда все главные достопримечательности города, узнала, что нашли при ремонте четвертого павильона и кто спасет Россию (и когда).



«Мы дверь открываем — а там комната» «Ленфильм» переживает времена большого ремонта, о котором директор студии Фёдор Щербаков рассказал по случаю Дня кино, лично проведя экскурсию.



С тех пор как киностудия расплатилась с долгами, территория и помещения благоустраиваются решительными темпами — на эти цели было заложено 300 миллионов рублей (сумма потрачена пока не полностью). С учетом рекомендаций комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отремонтированы почти все фасады. Перенесен на новое место, приведен в порядок и оборудован подсветкой памятник погибшим во время Великой Отечественной войны ленфильмовцам. Новая котельная, также построенная с учетом рекомендаций КГИОП (и обеспечивающая теплом в том числе соседние жилые дома), будет потреблять на 30% меньше газа и значительно меньше электричества. Благоустроены на 70% и продолжают благоустраиваться дворы.



«На горизонте» уже несколько лет анонсируемая (еще предыдущей дирекцией) новая сквозная пешеходная улица. Фёдор Щербаков заверил «Фонтанку», что проект уже прошел согласования у КГИОП и КГА, все разрешения от городских властей получены — дело только за самой студией. По оценкам ее главы, всё может быть благоустроено, включая новое освещение, через год — ну а пока что по ней уже технически можно пройти насквозь, от Кронверкской до Каменноостровского, ворота открыты. Кстати, предложения названия для улицы принимаются.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще одна немаловажная часть «отчета» киностудии — состояние автопарка: как известно, студия, чтобы расплатиться с долгами, рассталась с участком на улице Тамбасова, где был гараж. Теперь «Ленфильмом» куплен новый участок в поселке Федоровское под Павловском (где земля дешевле и не нужна дорогостоящая реконструкция уже существующих зданий) — там размещается не только автопарк студии с оборудованием для его обслуживания, но и туда же перевозят реквизит.



Возвращаясь к территории на Каменноостровском, одна из самых больших работ здесь — расчистка четвертого павильона, где заменили техническую «начинку», провели ремонт и, грубо говоря, расхламление. В ходе работ обнаружили несколько помещений, о которых сотрудники «Ленфильма» даже и не знали.

«Кто-то их задвинул, забили дверь, мы дверь открываем — а там комната, мебель стоит, 40 лет в этой комнате никто не был», — вспоминает Щербаков, добавляя, что теперь эти помещения задействованы в производственном процессе.



«Это одно из наших самых старых зданий, оно находится под охраной, это объект КГИОП: если вы посмотрите на клепаные конструкции, они были сделаны в мастерской Эйфеля, по той же технологии, что и Эйфелева башня — в тот момент это было очень модно, и это бюро привлекали на строительство большого количества объектов в Петербурге», — продолжает директор.

Стоимость реконструкции четвертого павильона составила 36 миллионов рублей. Сейчас, к слову, в этом павильоне идет монтаж декораций для съемок нового фильма «Огниво» студии СТВ Сергея Сельянова.



«Стратегия — сделать киностудию открытой»

«"Ленфильм" — это, конечно же, киностудия, конечно, мы снимаем кино, это крайне важно, но мы еще является достопримечательным местом в Петербурге, и у нас много экскурсий, туристов, которые хотят прийти на киностудию, — рассказывает Фёдор Щербаков. — Стратегия — сделать киностудию открытой всему городу, максимально ее показывать, чтобы люди знали историю кино, могли здесь присутствовать».

Так, в рамках расширения возможностей для публичного показа, значительно обновился коридор второго этажа. Теперь это выставочные пространства, где можно посмотреть технику 1970-х и 1980-х годов: монтажные столы, аппараты для перезаписи и работы с пленкой, фотографии процесса, а также фотозона с библиотекой, книги из которой можно смотреть.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В коридоре первого этажа, соединяющем съемочные павильоны, теперь на стене сделан таймлайн с основными вехами работы киностудии за более чем век существования (5 марта 2024 года «Ленфильму» исполнится 110 лет — дату теперь отсчитывают на студии от создания Военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета).

Сейчас продолжительность экскурсии по студии, без учета посещения экспозиции «Пропавшие в кинохронике», занимает 40–50 минут. В будущем на «Ленфильме» рассчитывают настолько насытить пространство возможностями, включая интерактив и виртуальную реальность, чтобы человек смог провести здесь целый день. Подразумеваются и экскурсии по городу: ведь он весь, по сути, за свою историю побывал съемочной площадкой для множества картин.

Но есть еще одна локация, куда экскурсантам только предстоит попасть — это крыша 10-го, или монтажно-тонировочного корпуса. Ее превратили в террасу площадью 1100 квадратных метров, с ограждением. Предстоит только сделать деревянный настил, чтобы компенсировать наклон, и площадка будет готова принимать мероприятия и эксклюзивные экскурсии (в рамках обычных туда заводить не будут).



На киностудии говорят, что у них теперь лучший вид в городе. «Фонтанка», вооружившись дальнофокусным объективом, углядела ключевые достопримечательности, вплоть до ангела с Александровской колонны, купола Дома книги, шпиля Михайловского замка, куполов Смольного собора и в другом направлении — Екатерининского собора на Васильевском острове. Это не считая очевидных Исаакиевского и Казанского. Бонусом — вид на Александровский парк и кинотеатр ровно напротив.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Показатели советских времен — «недостижимый результат»

Хотя киностудия сдает немало помещений под офисы компаний — прежде всего, связанных с кинопроцессом, — и будет делать этого еще больше (так, после вывоза реквизита под Павловск, сдавать планируют его бывшее здание), «Ленфильм» предоставляет услуги не только съемочных павильонов, но и других этапов производства. Например, в том же монтажно-тонировочном корпусе на днях запускают большой Dolby Atmos — студию перезаписи для ререкординга, которую не могли доделать еще со времен предыдущих директоров. Кроме того, готовы пять звуковых монтажных и две речевые студии, а также необычное помещение с полами разных типов фактур — новая студия шумового озвучения, где можно, в зависимости от потребностей, ходить по песку, щебенке, паркету, доскам, кафелю или брусчатке, в том числе и мокрым (для этого есть раковина).

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из ближайших проектов, которые будут снимать на студии, — триллер «Монохром» Ольги Городецкой, начало работы над ним — 10 сентября.



Также «Ленфильм» в ближайшее время запускает докудраму, посвященную одному из пионеров российского кинематографа спецэффектов — Павлу Клушанцеву, ленту снимает оскаровская номинантка Ксения Охапкина.

В работе также две сказки: «Василиса» и «Ночь перед Рождеством» (обе «по мотивам», а не точная экранизация).

А среди самых амбициозных проектов киностудии — сериал «Витязи», над которым «Ленфильм» работает совместно с Институтом развития Интернета. Директор киностудии охарактеризовал его как «большой и серьезный».



«Это такой, грубо говоря, «русский Marvel», русские герои, которые приходят на помощь, когда страна находится в сложных ситуациях, — поделился он. — Довольно любопытный будет сериал, и я надеюсь, что в течение года мы его представим».

Режиссер пока не определен, сценарий, по словам Фёдора Щербакова, «закончили и согласовали с Институтом развития Интернета две недели назад» — над ним работал Владимир Батрамеев («Пятницкий», «Карпов», «Диагноз "Везучая"»). В дримкасте «Ленфильм» видит Глеба Калюжного (Андрей), Кристину Кучеренко (Елена), Анастасию Талызину (Лиза), Тимофея Трибунцева (Харитоныч), Даниила Страхова (Морозов) и Линду Лапиньш (Оксана).

«Было много разных сложностей, которые переживал этот сериал, потому что тема очень тяжелая. По большому счету, ни у кого пока не получалось активно работать с былинными героями и осовременивать их», — рассказывает директор.



Говоря о том, откуда студия берет финансирование на работы, Фёдор Щербаков называет разные источники.



«Это и средства Минкульта, и Фонда кино, и Института развития Интернета, и Президентский фонд культурных инициатив, это частные средства, которые мы находим, это деньги платформ, онлайн-кинотеатров — нет такой истории, чтобы это были одни какие-то моноденьги, — поясняет он. — Безусловно, нам помогает активно комитет по культуре Санкт-Петербурга, он участвует почти во всех наших картинах. Мы всегда собираем пул инвесторов и работаем с ними, это общепринятая практика».

В настоящее время у студии в производстве 13 картин. С теми, что в разработке на разной стадии, — уже десятки.



«В советское время госзаказ составлял 25 картин в год, которые снимал «Ленфильм», всего в производстве «Ленфильма» так или иначе находилось около 50 картин, — приводит сравнение Фёдор Щербаков. — Это, конечно, абсолютно недостижимый на сегодняшний момент результат. Просто потому, что госплана нет, нам никто не спускает госзаказ с подтвержденным финансированием. За все картины мы конкурируем, сражаемся за деньги с теми источниками, о которых я сказал. Я думаю, что если мы стабильно выйдем на 10–15 проектов в год, где мы будем участвовать (это необязательно должны быть большие картины, это могут быть документальные, докудрамы, художественные фильмы, сериальная продукция), — это будет хороший результат. Сегодня больших продюсерских компаний, которые бы делали столько картин, в России две-три максимум».



Из тех картин, работа над которыми завершена в 2023 году, — киноальманах «Арт и Факт» режиссера Олега Гусева, показы которого прошли на Первом канале, художественный фильм Ирины Бас «Летом асфальт теплый», чья премьера прошла на августовском фестивале «Короче», и фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» (здесь «Ленфильм» выступает только сопродюсером). Лента была закончена буквально месяц назад, и теперь решается ее фестивальная судьба, вслед за которой определится и срок начала проката.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»