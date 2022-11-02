«Ленфильм» снимет кино о витязях-супергероях в духе «Мстителей» и «Хранителей»

Киностудия «Ленфильм» 2 ноября рассказала о запуске нового проекта, на который она получила грант Института развития интернета. Это будет 8-серийный фильм о русских витязях, доживших до современности.



«Богатыри охраняли Древнюю Русь, — говорится в синопсисе. — В народной памяти они остались героями, но на самом деле были наёмниками, среди которых встречались как благородные, так и беспринципные воители-сверхлюди. Время их подвигов прошло, когда на русские земли пришла татаро-монгольская армия Калина-царя, который разгромил войско богатырей и подчинил Русь своей воле. И витязи с тех пор стали тайно жить среди людей. Они поднимались на защиту отечества лишь во времена вражеских нашествий и крупных военных конфликтов: в Северной войне со шведами, в битвах с Наполеоном, в сражениях Великой Отечественной войны… Но богатырей оставалось все меньше, до наших дней дожили лишь несколько воинов, которым вновь придется объединиться…»

