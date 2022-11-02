«Ленфильм» снимет кино о витязях-супергероях в духе «Мстителей» и «Хранителей»

Киностудия «Ленфильм» 2 ноября рассказала о запуске нового проекта, на который она получила грант Института развития интернета. Это будет 8-серийный фильм о русских витязях, доживших до современности.
«Богатыри охраняли Древнюю Русь, — говорится в синопсисе. — В народной памяти они остались героями, но на самом деле были наёмниками, среди которых встречались как благородные, так и беспринципные воители-сверхлюди. Время их подвигов прошло, когда на русские земли пришла татаро-монгольская армия Калина-царя, который разгромил войско богатырей и подчинил Русь своей воле. И витязи с тех пор стали тайно жить среди людей. Они поднимались на защиту отечества лишь во времена вражеских нашествий и крупных военных конфликтов: в Северной войне со шведами, в битвах с Наполеоном, в сражениях Великой Отечественной войны… Но богатырей оставалось все меньше, до наших дней дожили лишь несколько воинов, которым вновь придется объединиться…»
На киностудии проект характеризуют как «жанровый эксперимент» — «сложносочиненную супергероику», а в качестве референсов (в том числе и в плане прогнозируемой популярности) приводят «Хранителей» и «Мстителей».
«В последние годы в нашем кино все чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объемных героев и невероятно богатую фактуру», — цитируют на студии председателя совета директоров Федора Бондарчука.
На настоящем этапе идет работа над сценарием, съемки планируется начать в 2023 году.
Всего «Ленфильм» сейчас работает над 15 проектами, из которых пять — в стадии пост-продакшен, три — в съемочном периоде, пять — на подготовительном этапе.