    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, с-в

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.62eur60.92

    Кино

    «Ленфильм» снимет кино о витязях-супергероях в духе «Мстителей» и «Хранителей»

    977
    6 комментариев

    Киностудия «Ленфильм» 2 ноября рассказала о запуске нового проекта, на который она получила грант Института развития интернета. Это будет 8-серийный фильм о русских витязях, доживших до современности.

    «Богатыри охраняли Древнюю Русь, — говорится в синопсисе. — В народной памяти они остались героями, но на самом деле были наёмниками, среди которых встречались как благородные, так и беспринципные воители-сверхлюди. Время их подвигов прошло, когда на русские земли пришла татаро-монгольская армия Калина-царя, который разгромил войско богатырей и подчинил Русь своей воле. И витязи с тех пор стали тайно жить среди людей. Они поднимались на защиту отечества лишь во времена вражеских нашествий и крупных военных конфликтов: в Северной войне со шведами, в битвах с Наполеоном, в сражениях Великой Отечественной войны… Но богатырей оставалось все меньше, до наших дней дожили лишь несколько воинов, которым вновь придется объединиться…»

    На киностудии проект характеризуют как «жанровый эксперимент» — «сложносочиненную супергероику», а в качестве референсов (в том числе и в плане прогнозируемой популярности) приводят «Хранителей» и «Мстителей».

    «В последние годы в нашем кино все чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объемных героев и невероятно богатую фактуру», — цитируют на студии председателя совета директоров Федора Бондарчука.

    На настоящем этапе идет работа над сценарием, съемки планируется начать в 2023 году.

    Всего «Ленфильм» сейчас работает над 15 проектами, из которых пять — в стадии пост-продакшен, три — в съемочном периоде, пять — на подготовительном этапе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close